Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı basın organlarında yer alan 'Ankara suyuna atıksu karışıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediye, içme suyunun düzenli olarak denetlendiğini ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın içme suyu kalitesine ilişkin çıkan haberlere yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, özellikle Gerede su temin sistemi üzerinden yürütüldüğü belirtilen 'karalama kampanyası' kapsamında kamuoyunun yanlış yönlendirildiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ankara'ya içme suyunun Gerede Tüneli aracılığıyla Ulusu Çayı'ndan sağlandığını hatırlatarak, suyun arıtma sürecinin hem belediye hem de Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlendiğini vurguladı. Gerede'den gelen suyun, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtıldığı ve sürekli kontrol altında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı yerleşim yerlerinde yağmursuyu altyapısının yetersizliği nedeniyle atıksu kolektör hattında debi artışı yaşandığı, teknik ekiplerin aynı gün müdahale ederek havzaya atıksu deşarjını önlediği kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların paniğe sevk edilmesinin kamu yararına olmadığını savunarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kesilen cezaya ilişkin hukuki itirazların yapılacağı duyuruldu.

Yazılı açıklamada, Ankara'daki içme suyu kalitesi konusunda endişe edilecek bir durum bulunmadığının altı çizildi.

