Konya Meram Belediyespor’un başarılı sporcuları Emircan Abdullah Beserek ve Kazım Mert Dereli, milli formayla büyük bir heyecana hazırlanıyor.KONYA (İGFA) - Konya'da Meram Belediyespor’un başarılı sporcuları Emircan Abdullah Beserek ve Kazım Mert Dereli, milli formayla büyük bir heyecana hazırlanıyor. 12-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İtalya’nın tarihi şehri Venedik’te düzenlenecek Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan iki başarılı sporcu, gözlerini şampiyonluğa dikti.

Ay yıldızlı forma altında ringe çıkacak olan Meram Belediyesporlu gençler, hem kulüplerini hem de ülkelerini en iyi şekilde temsil etme hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce elde ettikleri derecelerle adından söz ettiren Emircan Abdullah Beserek 75 kg’da, Kazım Mert Dereli de 91 kg’daAvrupa arenasında başarı için ter dökecek.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm genç sporcular ve onların başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek Avrupa Şampiyonası’nda ringe çıkacak sporculara başarılar diledi.

Meram’ın, tarihiyle, kültürüyle olduğu kadar yetiştirdiği gençleriyle de övündüğünü belirten Başkan Kavuş, “Belediyemizin spor kulübü bünyesinde yetişen Emircan ve Kazım’ın bu büyük şampiyonada ülkemizi temsil edecek olması hepimizi onurlandırıyor. Spor, sadece bedensel bir mücadele değil; aynı zamanda disiplin, sabır, azim ve milli ruhun bir tezahürüdür. Biz Meram’da gençlerimizin hem bu değerleri kazanmasına hem de uluslararası platformlarda başarıyla yer almasına önem veriyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek sporcularımızagüveniyor, onların Meram’ın ve Türkiye’nin gururu olarak geri döneceklerine yürekten inanıyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum.”ifadelerini kullandı.