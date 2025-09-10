Son olarak Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın formasını giyen ve bir yıl önce elim bir kazada hayatını kaybeden Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman’ın anısına Çayırova’da bir basketbol turnuvası düzenlenecek.KOCAELİ (İGFA) - Eski Milli Basketbolcumuz İlkan Karaman’ın anısı, Çayırova’da düzenlenecek turnuvayla yaşatılacak.

Kariyerinde son olarak Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın formasını giyen ve geçtiğimiz yıl elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren İlkan Karaman’ın adına, Çayırova’da turnuva düzenleniyor.

Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Fenerbahçe Koleji Novotel takımlarının katılımıyla gerçekleştirilecek turnuva, 11-12-13 Eylül tarihlerinde Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Daha önce İlkan Karaman’ın forma numarasını emekli ederek, salona asan Çayırova Belediyesi, bu kez de eski milli yıldızın adına bir turnuva düzenleyerek, İlkan Karaman’ın hatırasını yaşatmaya devam ediyor.

İLK MAÇ; ÇAYIROVA BELEDİYESİ-KONYA

11 Eylül Perşembe günü saat 18.00’da Çayırova Belediyesi-Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü arasında oynanacak müsabakayla başlayacak İlkan Karaman Turnuvası, 12 Eylül Cuma günü saat 16-00’da Konya Büyükşehir Belediye Spor-Fenerbahçe Koleji Novotel karşılaşmasıyla devam edecek. Turnuvanın son maçı ise 13 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Çayırova Belediyesi-Fenerbahçe Koleji Novotel arasında oynanacak.