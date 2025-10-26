Konya Meram'da Kızılören Mahallesi'nin yüzyıllardır sürdürdüğü 'Mağaradan Peynir Çıkarma' geleneğine bu yıl Meram Belediyesi'nin desteğiyle adeta şölene dönüştü.

KONYA (İGFA) - Meram Kızılören Mahallesi'nde, yaz aylarının başında mağaralara bırakılan tulum peynirleri, aylar süren sabır ve emeğin ardından kış öncesi gün yüzüne çıkarıldı.

Yüzyıllardır sürdürülen 'Mağaradan Peynir Çıkarma' geleneği Meram Belediyesinin organizasyonuyla adeta bir şölen havasına büründü.Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılören Eğitim Kültür, Dayanışma ve Hayır Vakfı Başkanı Hüseyin Saraç ve dernek yöneticileri, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, Kızılören'in yanı sıra şehir merkezinden ve civar mahallelerden çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve bereket duasıyla başladı.

Meram Belediyesinin öncülüğünde ve Kızılören Eğitim Kültür, Dayanışma ve Hayır Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, hem bölge halkına ekonomik katkı sağlıyor hem de kadim bir kültürü yeniden yaşatıyor. Mağaraların serinliğinde ve toprağın bereketinde olgunlaşan peynirler, hem sofralara hem gönüllere lezzet kattı.Şenlik havasında geçen etkinlik ayrıca, Kızılörenli üreticiler ve vatandaşlarıda bir araya getirdi. Katılımcılar mağaradan yeni çıkarılan peynirlerin tadına bakma ve alışveriş yapma fırsatı buldu. Doğal yöntemlerle olgunlaştırılan bu özel tulum peynirleri, bölge ekonomisine katkı sağlayan önemli bir gelir kaynağı olmayı da sürdürüyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geleneksel üretim yöntemlerinin korunmasının kültürel kimlik açısından önemine dikkat çekerek, 'Gelenekler yaşarsa, kültür yaşar. Kültür yaşarsa, insan yaşar, şehir yaşar, Meram yaşar. Burada bir kültürü desteklerken aynı zamanda üreticimizi de desteklemiş oluyoruz. Onların yanında olmanın gururunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda, üreticiler peynirlerini satışa sunarken Meram Belediyesi tarafından mağaralara bırakılan tulum peynirleri çıkarılarak katılımcılara ikram edildi. Katılımcılar bir kez daha Meram'ın bereketini, doğallığını ve kültürel zenginliğini birlikte yaşamanın mutluluğunu birlikte paylaştı.