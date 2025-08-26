Konya Meram Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Spor Okulları, 14 branşta 13 tesiste 3 bin 500 çocuğa spor, eğitim ve eğlence dolu bir yaz sundu.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, coşkulu bir final programıyla sona erdi. Temmuz ayında başlayan ve 3500 çocuğa spor, eğitim ve eğlence dolu bir yaz sunan programların kapanışında sahne ve spor gösterileri gerçekleştirildi. Kapanış programında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitim ve spor hizmetleri ile çocuklar ve gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Meram Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları coşkulu bir final programıyla sona erdi. Okulların yaz tatiline girmesinin ardından Temmuz ayında başlayan ve 14 branşta 13 ayrı tesiste 3 bin 500 çocuğa spor, eğitim ve eğlence dolu bir yaz sunan programların kapanışında sahne ve spor gösterileri de gerçekleştirildi. Meram Dutlu Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Meram Yaz Spor Okulları’nın kapanış programına Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, Konya ASKF Başkanı Remzi Ay, meclis üyeleri, muhtarlar, eğitimlere katılan öğrenciler, aileleri ve hocaları katıldı.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER DOYASIYA EĞLENDİ

Meram Yaz Spor Okulları 2025 Kapanış Programı boyunca çocuklar ve aileler; oyun grupları, akıl zekâ oyunları ve spor gösterilerinin yanı sıra müzik dinletileriyle unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklar kendileri için hazırlanan özel stantlarda gönüllerince eğlenirken, Yaz Spor Okulları öğrencileri ve Meram Belediyespor Kulübü sporcularının hazırladığı gösteriler de büyük beğeni topladı. Sporcuların gösteriler sonunda Türk Bayrağı ile birlikte Filistin Bayrağını yan yana taşımaları Gazze’de yaşananlara dikkat çekmesi açısından programa katılanlar tarafından değerli görüldü. Kapanış törenine katılan protokol üyeleri de çocukların eğlencelerine ortak oldu.

BAŞKAN KAVUŞ; “ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş kapanış programında yaptığı konuşmada, her yıl düzenledikleri Meram Yaz Spor Okulları’nda 2025 yılında 14 branş ve 13 tesiste 3 bin 500 çocuk ve gence spor eğitimlerinin, öte yandan MEGA Yaz Okulları’nda ise bilim, sanat ve teknoloji derslerinin verildiğini söyledi.

KAVUŞ; “SPOR YATIRIMLARINDA KONYA ÖN SIRALARDA”

Spor yatırımlarına da değinen Başkan Kavuş, “Bugün sadece Meram’da değil şehrimizde yapılan spor yatırımlarına bakıldığında önemli bir mesafe aldığımızı görebiliriz. Spor salonları, yüzme havuzları, sosyal tesislerin sayısı oldukça fazla. Çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimine yapılan yatırımları geleceğe bırakılacak en değerli miras olarak görüyoruz. Buralarda eğitim alan bu tesisleri değerlendiren gençlerimiz bugün bir çok branşta Türkiye, Avrupa hatta Dünya Şampiyonlukları ile şehrimizi gururlandırıyorlar.” şeklinde konuştu.

UZBAŞ; “KONYA İÇİN BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI”

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da Meram Yaz Spor Okulları’nın Konya için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Meram Belediyemizin öncülüğünde düzenlenen Meram Yaz Spor Okullarında binlerce evladımız sporla buluştu. Hem bedenlerini geliştirdiler hem de kardeşlik, dostluk ve disiplin duygusu kazandılar. Ayrıca MEGA Yaz Okulunda öğrencilerimiz bilimden robotiğe, zeka oyunlarından değerler eğitimine kadar geniş bir yelpazede kendilerini geliştirme imkanı buldu. Bu tablo, Konya’nın hem sporun hem bilimin hem de sanatın merkezi olduğunun göstergesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu imkanı sağlayan Meram Belediye Başkanımıza, antrenörlerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

SELVİ; “SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPOR”

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de sporun insan yaşamındaki önemine dikkat çekerek, “Spor bir yaşam biçimidir. Sağlıklı yaşam için kişiye verilecek en önemli tavsiye spor yapmaktır. Ama spor aynı zamanda şampiyonların keşfedildiği bir alandır. Geçmişte sokaklarda, mahallelerde keşfedilen büyük sporcular vardı. Bugün artık spor okullarımız var. Burada hep birlikte spor yaptınız, hem sağlıklı kalıyorsunuz hem de içinizden büyük sporcular çıkacak. Bu nedenle Meram Belediyemizi, ekibini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Her şey spor için, Meram için ve sizler için.” diye konuştu.

Meram Yaz Spor Okulları Kapanış programı geç saatlere kadar devam etti. Etkinliklerle, yaz okullarına katılan çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.