Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, Konya’nın en temel gündemlerinden birinin su sorunu ve kuraklık olduğunu belirterek tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin ancak su tasarrufu ve yeni kaynakların devreye alınmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.KONYA (İGFA) - ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, yaptığı değerlendirmede Konya Ovası’nın Türkiye’nin tahıl ambarı olduğuna dikkat çekti.

“Ovanın bereketi, çiftçimizin emeğiyle birlikte suya bağlı" diyen Çimen, "Ancak yıllardır artan kuraklık, yeraltı sularının tükenmesi ve iklim değişikliği Konya’yı ciddi bir riskle karşı karşıya bırakıyor. Bu sorun sadece tarımı değil, sanayiyi ve şehir hayatını da doğrudan etkiliyor” dedi.

ASKON Konya Şube Başkanı, modern sulama tekniklerinin önemine değinerek, “Karık sulama ya da vahşi sulama gibi yöntemler artık su israfına neden oluyor. Çiftçilerimizin damla sulama, yağmurlama gibi modern yöntemlere yönlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda devletin teşvikleri, çiftçimizin bilinçlenmesi ve teknolojinin sahaya yayılması şart” dedi.

DIŞ HAVZALARDAN SU GETİRİLMESİ GÜNDEMDE

Çimen, Konya’nın su ihtiyacının yalnızca tasarrufla çözülemeyeceğini belirterek dış havzalardan su transferinin de masada olması gerektiğini ifade ederek, "Konya’nın stratejik önemi düşünüldüğünde, başka bölgelerden su transferi kaçınılmaz hale gelmiştir. Manavgat çayının getirilmesinin planlaması ve Mavi Tünel gibi projeler bu açıdan kritik. Ancak bunların hızlandırılması, uzun vadeli planlamayla desteklenmesi gerekiyor. Konya’nın geleceğini garanti altına alacak en önemli yatırımlar su yatırımlarıdır" diye konutşu.

ASKON olarak su konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Çimen, “Bugün alacağımız önlemler, yarın çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek. Su sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkıdır” dedi