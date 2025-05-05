Konya Valiliği, Antalya Valiliği ile işbirliği içinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Keykubad Göç ve Kervan Yolu, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini doğaseverlerle buluşturdu.KONYA (İGFA) - Konya Valiliği, Antalya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya-Alanya arasındaki 405 kilometre uzunluğundaki Keykubad Göç ve Kervan Yolu turizme açıldı.

Projenin turizme açılışını taçlandıran iki büyük tanıtım yürüyüşü, binlerce yıllık rotalarda toplam 360 doğa ve tarih tutkununun katılımıyla gerçekleştirildi. Nisan ve Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen etkinliklerde, Anadolu’nun kadim izleri adım adım keşfedildi.

İlk yürüyüşte, Alanya Güneycik’ten Çıplaklı’ya uzanan 71 kilometre uzunluğundaki rota, antik köprüler, taş döşeli yollar ve Toroslar’ın yemyeşil yaylaları eşliğinde tamamlandı.

Katılımcılar, Ali Köprüsü’nün gizemli efsanesinden, Mahmud Seydi Türbesi’nin manevi atmosferine, Şifalı çeşmelerden Colybrassus’an antik mezarlarına kadar tarihin derinliklerine yolculuk yaptı.

İkinci etkinlikte ise Meram Gavur Gölü’nden başlayıp, Şeyh Abdulmuttalip ve Şeyh Muhammed Arif Türbeleri’nin huzur dolu havasında yer alan Evliyatekke Köyü’ne ulaşıldı. Yolculuk, Kapadokya’yı aratmayan peri bacaları ve Bizans keşişlerinin sığındığı Kilistra Antik Kenti’nde 17 kilometrelik yürüyüşün ardından son buldu. Her iki yürüyüş de katılımcılara, antik medeniyetlerin izinde unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Bu etkileyici organizasyonla, Keykubad Göç ve Kervan Yolu’nun hem doğaseverler hem de tarih meraklıları için bir buluşma noktası olduğu bir kez daha kanıtlandı.

“KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR”

İlk yürüyüşe katılan doğasever Ümmühan Ekiz, 2014’ten bu yana birçok rotada yürüdüğünü belirterek, “Burayı da ilk yürümek ayrı bir gurur vericiydi. Benim için 5 gün çok güzel geçti, yeni dostluklar edindik. Konya Belediyesi'ne tüm hocalarımıza emekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gezgin Bryan Dennis Keith de Amerika’dan geldiğini ifade ederek, “Orada hiç böyle şey yok. Biz de dağ manzarası falan olabiliyor ama böyle eski taş evler, basamak basamak tarlalar yok. Çok hoşuma gidiyor böyle görmek. Çok keyifli bir bir beş günlük tur oldu. Geçen sene Zenginbar Yolu’na da katıldım. Orada Büyükşehir Belediyesi’nden o kadar memnun kaldı ki bu sene de geldim, teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Hasan Bahar ve Prof. Dr. Osman Doğanay’ın bilimsel katkıları, Antalya Dağcılık Kulübü’nün saha araştırmaları ve uluslararası işaretlemelerle hazırlanan proje, Konya ve Antalya Orman Bölge Müdürlükleri’nin desteğiyle tescillendi.