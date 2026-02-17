Konya Karatay Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Ankara'da düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans göstererek 5 madalya kazandı.

KONYA (İGFA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 13-15 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Karatay Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcuları kürsüye çıkmak için ter döktü.

TAHİR EFE'DEN 2 ALTIN 1 BRONZ MADALYA

7. klas kategorisinde mücadele eden Karataylı sporcu Tahir Efe Şahin, ferdilerde Türkiye Şampiyonu olma başarısının yanında 14 Mix kategorisinde de turnuvayı şampiyon olarak tamamlamadı. 14 Çift Erkek kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü olan başarılı sporcu, şampiyonayı 2 altın ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak Karatay'ı ve Konya'yı gururlandırdı.

8. klas kategorisinde yarışan Necmettin Şamil Yiğit, gösterdiği üstün performans ile Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Karatay'ı temsil eden bir diğer sporcu Hatice Özkan ise 9. klas kategorisinde 8 Çift Kadınlar'da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde azimli ve kararlı bir mücadele gösteren Karatay Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, turnuvayı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayarak Karatay'ı zirveye taşıdı.

KILCA: KARATAY'IN SPORTİF BAŞARILARI DEVAM EDECEK

Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda ilçeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan tüm sporcuları tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın sporun tüm branşlarında başarılarının giderek artacağına inandığını belirtti.

Karatay Belediyespor Kulübü'nün sporun farklı branşlarında elde ettiği derecelerin ilçede spora olan doğru yatırımların ve sıkı çalışmanın bir sonucu olduğunu vurgulayan Başkan Hasan Kılca, 'Şampiyonadan 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya ile dönen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum. Bu başarılar; disiplinli çalışmanın, güçlü bir takım ruhunun ve inancın sonucudur. Karatay Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. İnşallah daha nice şampiyonlukları birlikte yaşayacağız.' ifadelerini kullandı.