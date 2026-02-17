Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., 15 Şubat'ta Florida, Wellington'daki USPA Ulusal Polo Merkezi'nde (NPC) ikonik U.S. Polo Assn. Stadyum Sahası'nda sona eren 2026 U.S. Open Kadınlar Polo Şampiyonası'nı gururla destekledi.

ACCESS Newswire/ WEST PALM BEACH, FLORIDA (İGFA)- Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., 15 Şubat'ta Florida, Wellington'daki USPA Ulusal Polo Merkezi'nde (NPC - National Polo Center) ikonik U.S. Polo Assn. Stadyum Sahası'nda sona eren 2026 U.S. Open Kadınlar Polo Şampiyonası'nı gururla destekledi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en prestijli kadın polo turnuvası olarak kabul edilen şampiyona, sporun en iyi sporcularını Amerikan polosunun kalbinde üç hafta süren seçkin bir rekabet için bir araya getirdi.

Victory Eastern Hay, NPC'deki (National Polo Center) finalde La Dolfina'yı 7-5 mağlup ederek 2026 U.S. Open Kadınlar Polo Şampiyonası şampiyonluğunu elde etti. Victory Eastern Hay takımından Hazel Jackson dört golle en çok gol atan oyuncu olurken, takım arkadaşı Milly Hine galibiyete üç golle katkıda bulundu. La Dolfina cephesinde ise Mia ve Myla Cambiaso rekabetçi şampiyonluk maçında ikişer gol kaydetti. Bu galibiyet, Milly Hine'ın üst üste üçüncü U.S. Open Kadınlar Polo Şampiyonası şampiyonluğunu ve Hazel Jackson'ın bu prestijli turnuvadaki kariyerinin üçüncü şampiyonluğunu simgeledi. Victory Eastern Hay'den Hazel Jackson 'En Değerli Oyuncu' (MVP - Most Valuable Player) seçilirken, 'En İyi Oynayan Midilli'ödülü, sahibi Pipe Vercellino olan ve üçüncü ile altıncı devrelerde (chukker) Milly Hine tarafından sürülen Latia Bancada'ya verildi.

Bu yılki şampiyona, U.S. Polo Assn. Marka Elçisi Hope Arellano'nun yanı sıra Hazel Jackson ve Milly Hine gibi çok sayıda on gollü kadın handikap oyuncusunun da dahil olduğu olağanüstü bir yarışmacı grubuna ev sahipliği yaptı. Turnuvada ayrıca Mia Cambiaso (9 gol), Nina Clarkin (9 gol), Maddie Grant (7 gol) ve Meghan Gracida (5 gol) gibi öne çıkan sporcular yer alarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadın polosunun derinliğini, rekabetçiliğini ve devam eden büyümesini vurguladı.

Polo sporuna olan sarsılmaz bağlılığının bir parçası olarak U.S. Polo Assn., şampiyonada yarışan takımlar için markanın ikonik Çift Atlı (Double Horsemen) logosunu taşıyan özel performans formaları sağlayarak kadın sporculara oyunun en üst seviyesinde verdiği desteği pekiştirdi. U.S. Polo Assn. ayrıca finalist iki takım tarafından seçilen Polo Oyuncuları Destek Grubu (PPSG - Polo Players Support Group) ve Polo Eğitim Vakfı organizasyonlarına hayır amaçlı bağışlarda bulundu.

Kadınlar, USPA (United States Polo Association) oyuncularının yaklaşık %50'sini ve üniversite düzeyindeki kadın katılımcıların %60'ından fazlasını temsil ederek polo sporunun evriminde itici bir güç haline gelmiştir. Bu güçlü yükseliş sahanın ötesine de yansımaktadır; kadın tüketiciler, dünya çapındaki perakende satışları 1 milyar dolara yaklaşan küresel U.S. Polo Assn. markasının geleceğini şekillendirmeye devam etmektedir. Katılım ve nüfuz eş zamanlı olarak artarken, kadınlar hem sporun rekabetçi yükselişinde hem de küresel ivmesinde güçlü bir rol oynamaktadır.

Küresel, milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten şirket olan USPA Global CEO'su J. Michael Prince, 'U.S. Open Kadınlar Polo Şampiyonası®, seçkin yetenekler, amansız özveri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın polosu için çıtayı yükseltmeye devam eden bir rekabet düzeyi ile sporun en iyisini temsil ediyor,' dedi. 'U.S. Polo Assn., sahadaki olağanüstü yetenekleri ve sporun geleceğini onurlandıran bu tarihi turnuvayı desteklemekten gurur duyuyor.'

2026 U.S. Open Kadınlar Polo Şampiyonası'nın finali, Global Polo tarafından hazırlanan ve ödüllü polo televizyon dizisi olan Breakaway'in bir parçası olarak bu bahar ESPN'de yayınlanacak ve küresel izleyicilere sporun önde gelen etkinliklerine ve sporcularına perde arkasından bir bakış sunacak.

Sahadaki aksiyonun ötesinde, U.S. Open Kadınlar Polo Şampiyonası, NPC'de (National Polo Center) üst düzey bir taraftar deneyimi sundu; bu deneyim kapsamında deneyimsel USPA Shop Amiral Mağazası'nda yerinde alışveriş, şapka hediyeli geleneksel 'çim düzeltme' (divot-stomp) anları, sahaya bakan geliştirilmiş bir MVP Lounge ve U.S. Polo Assn.'den ortak markalı personel kıyafetleri yer aldı. Bu anlar, NPC'deki kış yüksek gollü sezonunun ivmesini Nisan ayındaki ikonik U.S. Open Polo Championship®'e doğru taşırken, Wellington'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçkin polonun merkez üssü olma rolünü pekiştirdi.

İlk olarak 1937 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kadınlar Polo Birliği (USWPA - United States Women's Polo Association) tarafından düzenlenen U.S. Open Kadınlar Polo Şampiyonası, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük yıllık kadın polo etkinliğidir. Turnuva, birliğin yüzüncü yılı olan 1990 yılında USPA tarafından resmi olarak onaylanmış ve 2011 yılında ulusal şampiyona olarak resmen tanınarak ülkedeki kadın polo rekabetinin zirvesi olarak yerini sağlamlaştırmıştır.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve merkezi Florida, Wellington'da bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtımıyla U.S. Polo Assn.; dünya çapında 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de (National Polo Center) düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen polo turnuvası U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen birçok polo şampiyonasını yayınlayarak bu heyecan verici sporu dünya çapında ilk kez milyonlarca spor hayranı için erişilebilir hale getirmektedir.

U.S. Polo Assn., License Global'a göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak adlandırılmaktadır. Ek olarak, spordan ilham alan marka, küresel büyüme ödülleriyle uluslararası alanda tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak elde ettiği muazzam başarı nedeniyle U.S. Polo Assn.; Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünya çapındaki diğer birçok önemli medya kaynağında yer almıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edin ve @uspoloassn hesabını takip ediniz.

USPA GLOBAL

Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'i yönetmektedir. USPA Global ayrıca, polo sporu içeriğinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için globalpolo.com adresini ziyaret edin veya YouTube üzerinden Global Polo'ya ulaşın.

