Karatay Belediyesi, katı yakıt kullanan ve ilk kez doğalgaza geçecek konutlar için ücretsiz kombi desteği sağlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen 'Karatay Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında 375 adet tam yoğuşmalı kombinin ihale süreci tamamlandı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, ilçede hava kalitesinin iyileştirilmesi, karbon ayak izinin azaltılması ve net sıfır emisyon hedefine katkı sağlanması amacıyla yeni bir destek projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında, katı yakıtla ısınan ve ilk defa doğalgaz tesisatına geçiş yapacak konutların mülk sahiplerine ücretsiz kombi desteği verilecek. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların ön başvuruları alınacak, başvuruların ardından belediye ekipleri tarafından saha incelemeleri gerçekleştirilecek. Şartları sağlayan vatandaşlarla karşılıklı sözleşme imzalanacak.

375 ADET TAM YOĞUŞMALI KOMBİ DAĞITILACAK

Karatay Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 375 adet tam yoğuşmalı kombinin ihale süreci tamamlandı. Kombi desteğinden, katı yakıt kullanan ve ilk kez doğalgaza geçiş yapacak konut sahipleri yararlanabilecek. Belediye tarafından bina ana kolon tesisatı veya daire içi doğalgaz tesisatı yapılmayacak. Destek yalnızca proje şartlarını sağlayan konutlara kombi desteği şeklinde sunulacak.

HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK HEDEFLENİYOR

'Karatay Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' ile ilçede katı yakıt kullanımının azaltılması ve daha temiz bir ısınma sistemine geçişin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Karatay Belediyesi tarafından 15 Kasım 2024 tarihinde hazırlanan 'Konya Şehir Merkezinde Hava Kirliliğinin Araştırılması Raporu' doğrultusunda geliştirilen proje kapsamında, hava kirliliğinin kaynaklarının tespit edilmesi ve kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Yeni proje ile katı yakıt kullanan hanelerin doğalgaza geçişinin teşvik edilmesi, böylece hava kalitesinin iyileştirilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması amaçlanıyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Kombi desteği başvurular ve detaylı bilgilere http://basvuru.karatay.bel.tr/kombi adresi üzerinden ulaşılabilecek. Vatandaşlar konuyla ilgili ayrıca Karatay Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile 444 9 332 / 2193 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilecek.

Destekten yararlanmak isteyen konut sahiplerinin Karatay ilçesinde ikamet eden ve proje kapsamındaki şartları taşıyan mülk sahipleri olması gerekiyor. Ücretsiz kombi desteği, katı yakıtla ısınan ve ilk defa doğalgaz tesisatına dönüşüm yapacak konutlar için sağlanacak. Bununla birlikte belediye tarafından bina ana kolon tesisatı veya daire içi doğalgaz tesisatı yapılmayacak.

Projede konutların en az 2 yıllık binalarda bulunması şartı aranacak. Yeni binalar ile daha önce doğalgaz tesisatı dönüşümü yaptırılmış konutlar destek kapsamına alınmayacak. Halihazırda doğalgaz kullanan ve yalnızca kombisini yenilemek isteyen vatandaşlar da projeden faydalanamayacak. Ayrıca merkezi sistemle ısınan ve bireysel ısınma sistemine geçmek isteyen konutlar da destek dışında tutulacak.

Başvurularda 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler, gaziler, şehit aileleri ve dar gelirli vatandaşlara öncelik verilecek. Başvuru sırasında bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması istenirken, eksik veya yanlış bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Kombi desteği ise yalnızca Karatay Belediyesi tarafından yapılacak uygunluk değerlendirmesi sonucunda şartları taşıdığı belirlenen konutlara sağlanacak.

Karatay Belediyesi, kombi desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru tarihlerini ilerleyen günlerde belediyenin internet sitesi üzerinden duyuracak. Başvurular, ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan konutlar için gerçekleştirilecek. Başvurusu kabul edilen vatandaşlara ayrıca bilgi verilecek ve ekipler tarafından yapılacak saha incelemelerinin ardından şartları sağlayan vatandaşlarla karşılıklı sözleşme imzalanacak.