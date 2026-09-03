MEB'den 'Maarif Tiyatro Akademisi' için oyunculuk yetenek sınavı başvuruları başlıyor.
ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez teşkilatı ile Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmen ve personel için düzenlenecek 'Maarif Tiyatro Akademisi' kapsamında oyunculuk yetenek sınavı başvurularının 3-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya paylaşımına göre, adaylar için düzenlenecek sınavlar 14 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında, hafta içi 11.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.
EĞİTİMLER EKİM AYINDA BAŞLAYACAK
Oyunculuk eğitimine katılmaya hak kazanan adayların dersleri ise ekim ayında başlayacak.
MEB, programın öğretmen ve personelin sanatsal gelişimine katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.