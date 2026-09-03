Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Vefa Umresi' projesi kapsamında ilk kafile olarak kutsal topraklara giden büyüklerimiz ve kahraman gazilerimiz Konya'ya döndü.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dün akşam saatlerinde yurda dönen ilk kafileyi Konya Havaalanı'nda karşılayarak umreden dönüş heyecanlarına ortak oldu.

'BÜYÜKLERİMİZİN GÖZLERİNDEKİ MUTLULUK UMUT TÜM KONYA'DA YAPTIKLARIMIZDAN ÇOK DAHA KIYMETLİ'

Kutsal topraklara gitmenin her vatandaşın hayali olduğunu belirten Başkan Altay, 'Vefa umresi programımızın ilk kafilesini karşıladık. Umrecilerimiz Medine'den geldiler. Şehrimiz ve ülkemiz için dua ettiklerini ifade ettiler. Gözlerindeki mutluluk ve umut bütün Konya'da yaptıklarımızdan çok daha kıymetli. İnşallah bundan sonra da her ay 150 kişilik bir kafile olmak üzere hemşehrilerimizi göndermeye devam edeceğiz. Gönlü Peygamber Efendimizle, Kabe'yi Muazzama ile olan ve bugüne kadar hiç umreye gitmemiş vatandaşlarımızın başvurularını yapmalarını istirham ediyoruz. İnşallah imkanlar ölçüsünde programımıza devam edeceğiz. Her yaşta insanın mutlu olması, hayalini gerçekleştirmesi Konya'nın önceliğidir. Bu yaşta insanlarımız için en büyük hayal bir umreye gidebilmek. Onu sağlamak da bize nasip oldu. Ne kadar hamd etsek ne kadar şükür etsek azdır. İnşallah rabbim kabul eylesin' diye konuştu.

BÜYÜKLERİMİZDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Havaalanındaki karşılamada duygu dolu anlar yaşandı. Memleketlerine dönmenin ve yakınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan büyüklerimiz, manevi bir iklimde geçen Vefa Umresi'nden çok memnun kaldıklarını ifade ederek, kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ettiler.

Konya Büyükşehir Belediye tarafından hayata geçirilen 'Vefa Umresi' projesi kapsamında ikinci kafile de Eylül ayının 2. haftasında kutsal topraklarla buluşacak.

VATANDAŞLAR 9 GÜN SÜREN UMRE YOLCULUĞUNDA KUTSAL MEKANLARDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Konya'dan 24 Ağustos hareket ederek Mekke-i Mükerreme'ye giden kafile burada geçirdiği 6 gün boyunca üç kez umre yaptı. Kutsal mekanları da ziyaret eden kafile, bol bol tavaf edip dualar ederek Kâbe-i Muazzama'nın manevi atmosferinde duygu dolu anlar yaşadı.

Daha sonra Medine'yi Münevvere'ye giden kafile burada kaldıkları 3 gün boyunca Peygamber Efendimizin (SAV) mübarek kabrini ziyaret ederek dualar etti.