Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Zabıta Haftası kapsamında düzenlediği programla kent düzeni ve huzuru için görev yapan zabıta personelini bir araya getirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve zabıta ekipleri, belediye önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak haftanın anlamına yakışır bir başlangıç yaptı.

BURSA (İGFA) - Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile zabıta personelinin katıldığı törende, zabıta teşkilatının köklü geçmişi ve kent yaşamında üstlendiği sorumluluk ön plana çıktı.

Zabıta teşkilatının 200'üncü yılını kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şunları kaydetti:

'Zabıta, yerel yönetimlerin en zorlu görevlerinden birini yerine getirirken aynı zamanda vatandaşımıza doğrudan dokunan, büyük bir hassasiyet ve özen gerektiren önemli bir görev üstleniyor. Müdürümüze ve tüm mesai arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Emekli olan ve tayini çıkan personelimiz nedeniyle sayımızda bir azalma yaşanmıştı. Gerçekleştirdiğimiz yeni alımlarla kadromuzu güçlendirdik. Bunun yanında araç, ekip ve ekipman desteğimizi de artırıyoruz. Yeni araçlarımız geldi, önümüzdeki süreçte birkaç aracımızı daha filomuza dahil edeceğiz. Zabıta teşkilatımızın görevini daha iyi şartlarda, daha verimli ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmesi için yönetim olarak gereken desteği vermeye devam edeceğiz.'

BAŞKAN AYDIN ZABITA EKİPLERİYLE AYNI SOFRADA

Çelenk sunma töreninin ardından Başkan Erkan Aydın, Zabıta Müdürlüğü personeliyle kahvaltı programında buluştu. Çalışanlarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Aydın, ekiplerin Zabıta Haftası'nı kutlayarak özverili çalışmaları ve Osmangazi'ye sundukları hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada sahada yürütülen çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İlçenin farklı noktalarında görev yapan personelin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Aydın, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.

'3 BİN KİŞİLİK BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Osmangazi'de yaşayan vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Erkan Aydın, 'Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, müdürlerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte 3 bin kişilik büyük bir aileyiz. Yerel yönetimde temel amacımız, burada yaşayan insanlarımızın refahına ve yaşam standartlarının yükselmesine katkı sunmak, sorumluluk alanımıza giren konularda çözüm odaklı hizmet üretmek. Bu anlayışla sizlerden gelen talepleri değerlendiriyor, imkanlarımız dahilinde hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz. Bizler burada ne kadar iyi koşullarda çalışır ve hizmet üretirsek, bunun vatandaşımıza yansıması da o kadar iyi oluyor. Sahada gösterdiğiniz özveri ve emek dolayısıyla sizleri bir kez daha tebrik ediyor, hepinize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Program, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve zabıta personelinin günün anısına çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından tamamlandı.