Bursa'da İnegöl Belediye Meclisi, Ağustos ayında verilen 1 aylık aranın ardından Eylül ayı itibariyle yeniden toplandı. Yapılan oturumda 12 gündem ve 3 ilave gündem olmak üzere 15 konu görüşülerek karara bağlandı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Çarşamba günü gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında yapılan mecliste 12 gündem maddesinin yanı sıra, 3 ilave gündem maddesi de eklenerek toplam 15 konu görüşüldü.

Meclis açılışında İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yılına özel hazırlanan video gösterimi ile 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek İnegöl Gastronomi Festivali tanıtım videosu meclis üyelerine sunuldu.

İNEGÖL GASTRONOMİ FESTİVALİ 4-6 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Maddelerin görüşülmesine geçmeden önce gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Alper Taban, Gastronomi Festivalini hatırlatarak; '4-6 Eylül tarihleri arasında şehrimizde bir Gastronomi Festivali düzenliyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan sizleri de davet ediyorum. Cuma başlayıp Pazar günü sona erecek festivalimiz' dedi.

İNEGÖL'ÜN KURTULUŞUNUN 104. YILI

6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşuna da değinen Taban, '6 Eylül'de İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluş günü. Bu yıl 104'üncü yılını kutlayacağız. 11 Eylül'de yine Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşu. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramımızı kutladık. Bu vesileyle ben tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum' diye konuştu.

Başkan Taban, Kıbrıs açıklarında yaşanan gemi kazasını da hatırlatarak 'Kayıplar ve hayatını kaybedenler var. Allah'tan rahmet diliyorum yaşamını yitirenlere. Ailelerine sabır diliyorum' dedi. Akabinde Eylül ayının özel günlerine değinen Taban, '7-13 Eylül tarihleri arasında bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Çarşı Alışveriş Şenliği olacak. Esnaf Odalarımızla birlikte yaptığımız bir organizasyon. Bu hafta aynı zamanda Zabıta Haftası. Zor bir görev ancak Allah'a hamd olsun devletimizin kuralları, standartları var. Şehrimizde halkımızın huzuru, esenliği için çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Devletin şefkatini, güler yüzünü gösterdikleri gibi gerektiği yerde devlet ciddiyetini de arkadaşlarımız gösteriyor. Müdürümüze ve tüm ekibimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılı da 14 Eylül'de başlıyor. Öğrencilerimize de başarılı bir yıl diliyorum. 19 Eylül tarihi de Gaziler Günü. Gazilerimize de buradan şükranlarımı iletiyorum' şeklinde konuştu.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLER İÇİN ORGANİZASYONLAR DEVAM EDECEK

Açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 10'uncu maddesinde İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ortak Hizmet Projesi kapsamında yapılacak yarışmalar ve programlar ele alındı. Bu kapsamda; Liseler Arası Sahne Senin Müzik Yarışması, Liseler Arası Genç Suare Tiyatro Festivali, Liseler Arası Münazara Yarışması, Liseler Arası Geleneksel Meddahlık Yarışması, Ortaokullar Arası Halk Dansları Yarışması, Liseler Arası Hitabet Yarışması ve İnegöl'ü Tanıyorum Bilgi Yarışması gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi. Bu etkinlik ve yarışmalara katılım sağlayan, derece elde eden öğrenci ve okullara ödüllerin verilmesiyle organizasyonların giderlerinin karşılanması için 1 milyon 120 bin TL tutarında destek sağlanması adına Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ'NDEN AFAD'A ARAÇ DESTEĞİ

Gündemin 11'inci maddesinde de Temizlik İşleri Müdürlüğünün araç hibesi konusu ele alındı. İnegöl Belediyesi'nin AFAD aracılığıyla Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığına araç hibesi konusunda yapılan bilgilendirmede; 2011 yılı sonrası bölgede yaşanan çatışma sürecinde şehirlerin en çok etkilendiği altyapı, ulaşım, temizlik, çevre ve belediye hizmetleri gibi konularda ciddi kapasite kayıpları yaşandığı dile getirildi. Bu bölgelerde şehirlerin toparlanma sürecinde yerel yönetimlerin desteklenmesinin önem arz ettiği kaydedilirken, bu çerçevede bölgenin kalkınma sürecine destek olmak adına bu noktada faaliyetlerini yürüten AFAD'a İnegöl Belediyesi envanterinde kayıtlı aracın Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığına bağışlanması için bedelsiz hibe edilmesi konusu oy çokluğu ile kabul edildi.