Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde farklı kurum ve kuruluşlara yeşil alan yapımı, bakımı, peyzaj düzenlemesi ve sosyal donatı ihtiyaçlarında destek sağlayarak kent estetiğine katkı sağladı.

MUĞLA (İGFA) - 2026 yılı yaz sezonunda il genelinde farklı kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha konforlu ve huzurlu bir kentte yaşaması için imkanları doğrultusunda yeşil alan, peyzaj ve sosyal donatı ihtiyaçlarına destek oldu.

Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, sosyal hizmetlerden yerel yönetimlere 38 kurum ve kuruluşa Büyükşehir Belediyesi kendi ekipman ve teknik imkanları ile sosyal donatı, peyzaj düzenlemesi ve yeşil alan yapımı desteği sağladı.

OKULLARDAN KAMU KURUMLARINA BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri okullardan gelen talepler doğrultusunda özellikle çocukların ve gençlerin kullandığı okul bahçelerinde oyun grupları, kauçuk zeminler, spor alanları, kent mobilyaları, ağaçlandırma, çimlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ise ihtiyaca göre yeşil alan oluşturulması, bakımı, ağaç ve bitki dikimi, sulama sistemleri, budama, peyzaj düzenlemeleri, oyun ve spor alanları, bank ve piknik masaları, aydınlatma ile diğer sosyal donatı uygulamaları hayata geçirildi.

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Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşlara en iyi hizmetin verilebilmesi için kurumlar arası dayanışmanın ve iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.

Başkan Aras; 'Hepimizin ortak amacı vatandaşlarımızın daha konforlu daha güvenli ve daha nitelikli bir kentte yaşamasını sağlamak. Bir okulumuzun oyun alanına, bir sağlık kuruluşumuzun çevre düzenlemesine, bir kamu kurumumuzun yeşil alanına veya bir belediyemizin sosyal donatı ihtiyacına katkı sunabiliyor ve vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak biz vazifemizi tam anlamıyla yerine getirmiş oluruz. Çocuklarımızın kullandığı alanlardan vatandaşlarımızın ortak yaşam alanlarına, ağaçlandırmadan oyun ve spor alanlarına kadar ihtiyaç duyulan her noktada kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kamu imkânlarının en büyük gücü, ortak akılla ve ortak fayda için kullanıldığında ortaya çıkar. Memlekete hizmetin kurumu olmaz; hizmetin gerçek sahibi vatandaştır.' dedi.