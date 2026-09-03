Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde faaliyet gösteren 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin', iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde faaliyet gösteren 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin', iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen 'Dijital Liderler Geliyor' projesinin üçüncü ayağı 'Sen Lider misin?' başlıklı atölyede; liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı.

Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim İnan'ın gerçekleştirdiği atölyede katılımcılar, liderlik ve yöneticilik arasındaki farklardan hizmetkâr liderliğe ve dönüşüm kavramına kadar pek çok başlık üzerine düşünme fırsatı buldu.

Üniversite-iş dünyası-kent bağlarını güçlendiren 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin', yenilikçi fikirleri ve girişimciliği destekleyerek gençler, iş dünyası ve sivil toplum için dinamik bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

ÖZADA: 'AMACIMIZ, KENTİN TÜM DİNAMİKLERİNİ BİR ARAYA GETİREREK ORTAK AKLI HAREKETE GEÇİRMEK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' merkezlerin temel amacının kentin tüm dinamiklerini bir araya getirerek ortak aklı harekete geçirmek olduğunu söyledi.

Özada, öğrenci kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve öğrencilerin merkezlerde bir araya geldiğini belirterek, 'Merkezlerimiz sadece çalışma ortamı değil, aynı zamanda kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkı sunacak eğitimler de sunmaktadır' dedi.