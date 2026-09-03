Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı, millî egemenlik ve tam bağımsızlık vurgusu yaptı.

BURSA (İGFA) - ADD Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, Sivas Kongresi'nin Millî Mücadele'nin kaderini belirleyen en önemli tarihsel dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, kongrede verilen mesajın bugün de geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Açıklamada, 'Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' ilkesinin Cumhuriyet'in temel dayanaklarından biri olduğu vurgulandı.

'MANDA VE HİMAYE REDDEDİLDİ'

Akdoğan, Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli'deki millî güçlerin ortak irade etrafında birleştiğini hatırlatarak, manda ve himaye anlayışının reddedildiğini söyledi. Açıklamada, bağımsızlığın ancak milletin kendi iradesiyle korunabileceği ifade edildi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, BÖLÜNMEZ TÜRKİYE ANLAYIŞIYLA MÜMKÜNDÜR'

ADD Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, günümüzde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' tartışmalarına da değinerek, terörün sona ermesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden vazgeçmek anlamına gelmemesi gerektiğini savundu. Akdoğan, üniter devlet yapısı, laik Cumhuriyet, millî egemenlik, tam bağımsızlık ve ülkenin bölünmez bütünlüğünün pazarlık konusu yapılamayacağını belirtti.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE MİLLET KARAR VERİR'

Açıklamada, Türkiye'nin geleceğinin hiçbir dış güç, terör örgütü ya da siyasal pazarlık tarafından şekillendirilemeyeceği vurgulandı. Akdoğan, Sivas Kongresi'nin mirasının bugün de yol gösterdiğini belirterek, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine bağlı kalınması gerektiğini ifade etti. Akdoğan yazılı açıklamasını, 'Ne Sevr'e, ne mandaya, ne etnik bölünmeye, ne emperyalist projelere geçit vermeyeceğiz' sözleriyle tamamladı.