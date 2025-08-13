“Türkiye Yüzyılı” buluşmaları kapsamında AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’da bir dizi saha ziyareti gerçekleştirerek yapılan hizmet ve projeleri vatandaşlarla paylaştı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay’da gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde “Türkiye Yüzyılı” vizyonu vatandaşlarla buluşturuldu. Program çerçevesinde, 3 Kasım 2002’den bu yana AK Parti’nin ülkeye kazandırdığı hizmet ve eserler sahada vatandaşlara doğrudan aktarıldı.

Ziyaretlere AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın yanı sıra AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık ile AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Program kapsamında Hoş Kubbe Millet Kütüphanesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rıfat Ortaç, Adalet Parkı ile Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Bölge’nin eşi Selma Bölge ve vatandaşlar ziyaret edildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hizmet ve projeleri vatandaşlarla birebir paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı. Kılca şöyle devam etti; “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hayata geçirilen hizmetlerimizi ve geleceğe dair projelerimizi hemşehrilerimizle sahada paylaşıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızla doğrudan temas kurarak ülkemize kazandırılan eserleri ve yapılan çalışmaları yerinde anlatmak. Bu ziyaretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Başkan Kılca ayrıca, saha ziyaretleri sırasında kendilerine destek veren Fahrettin Yahşi ve heyete teşekkür ederek, “Bu tür programlar, hem şehir hem de ülke genelinde yapılan hizmetlerin halka etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlıyor. Desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, “Türkiye Yüzyılı” buluşmaları kapsamında yürüttükleri saha ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını Karataylılara iletti.

Fahrettin Yahşi, “Türkiye Yüzyılı” buluşmaları kapsamında yapılan çalışmaları vatandaşlarımıza anlatacağımız bir saha programı serisi başlattık. Bugün Karatay’dayız ve Karatay Belediyemizin hizmetlerini yerinde gördük. AK Partili belediyeler, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz ve tüm kurumlarla vatandaşlarımız için iş birliği içinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sıcak ilgi için teşekkür ediyoruz. AK Parti’nin, milletin odağında, güçlü ve büyük Türkiye davasının taşıyıcısı olma misyonunu bir kez daha sahada gösteriyoruz.” dedi.