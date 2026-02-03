Konya'da Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde düzenlenen 'ROBOFEST KONYA', üçüncü kez robotik ve teknoloji meraklısı gençleri bir araya getiriyor. Yarışma için son başvuru tarihi 27 Mart 2026.

KONYA (İGFA) - Eğitime verdiği desteklerle örnek projelere imza atan Karatay Belediyesi, ROBOFEST KONYA ile ortaokul ve lise öğrencilerinin bilimsel düşünme, takım çalışması ve teknoloji üretme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

GENÇLER ROBOFEST KONYA'DA BULUŞUYOR

ROBOFEST KONYA; robotik, kodlama, yazılım ve mühendislik temelli yarışmaların yanı sıra atölye çalışmaları, teknoloji sergileri ve söyleşilerle gençlere uygulamalı öğrenme imkanı sunacak. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, yarışmaya takımlar halinde katılım sağlayabilecek.

Festival kapsamında; Kendin Yap-Çalıştır, mBot Robot, Sünger Bob, Temel Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Labirent Ustası, Mini İHA (Drone) ve Mini Sumo kategorilerinin yanı sıra; Yumurta Toplayan (Caretta Caretta), Bilgisayar Destekli Çizim, Serbest Proje (Lise) ve Tasarla-Çalıştır kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek.

YARIŞMAYA BAŞVURULAR BAŞLADI

ROBOFEST KONYA için ön başvurular alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 27 Mart 2026 olarak belirlenirken, yarışmalar 20-21-22 Nisan 2026 tarihlerinde Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

BAŞKAN KILCA'DAN ROBOFEST KONYA'YA DAVET

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'İcat Peşindeyiz' sloganıyla düzenlenen ROBOFEST KONYA'nın her geçen yıl büyüyerek Türkiye'nin en kapsamlı robot ve teknoloji organizasyonlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Başkan Kılca, festivalin gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Karatay Belediyesi olarak bilimsel düşünen, üreten ve geliştiren bir gençlik için çalıştıklarını dile getiren Kılca, bu anlayışla 'İcat Peşindeyiz' yaklaşımını hayata geçirdiklerini söyledi.

ROBOFEST KONYA'nın yalnızca bir yarışma olmadığını; gençlerin hayal gücünü, problem çözme yeteneklerini ve teknoloji üretme becerilerini ortaya koyabilecekleri önemli bir platform olduğuna dikkat çeken Başkan Kılca, organizasyonun Milli Teknoloji Hamlesi ruhuna güçlü katkı sunduğunu kaydetti.

Hasan Kılca, TEKNOFEST ruhunu taşıyan, yaşatan ve yaygınlaştıran ROBOFEST KONYA'ya Konya'daki tüm ortaokul ve lise öğrencileri ile okulları katılmaya davet etti.



