MOONTON Games, MLBB'nin küresel genişlemesini duyurdu. M8 Dünya Şampiyonası Türkiye'de, ENC 2026 Suudi Arabistan'da yapılacak. MLBB, 70'ten fazla bölgeye ulaşmayı, 5 bin etkinlik düzenlemeyi hedeflerken M8, Avrupa'daki ilk şampiyona olacak.

CAKARTA, ENDONEZYA (İGFA) - Mobile Legends: BangBang (MLBB), küresel genişlemede cesur bir döneme giriyor. M7 Dünya Şampiyonası (M7) Büyük Finalleri'nde MOONTON Games CEO'su Cloud Zhang, küresel ekosistemi birleştirmek için tasarlanan beş bölgeli 2026 MLBB E-spor Yol Haritası'nı açıkladı. MLBB'nin uluslararası büyüme stratejisinin bir parçası olarak Türkiye, MLBB'nin amiral gemisi turnuvasının Avrupa'da ilk kez düzenleneceği M8 Dünya Şampiyonası (M8) Finalleri'ne ev sahipliği yapacak.

Ayrıca MLBB, Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan ilk Esports Nations Cup (ENC) 2026'nın ilk oyun branşı olarak duyuruldu; oyun aynı zamanda 20. Asya Oyunları Aichi-Nagoya 2026'da madalya etkinliği olarak ilk kez yer alacak. Tüm bu gelişmeler, MLBB E-spor'un 2026 yılında 70'ten fazla bölgeye ulaşma, 5.000'den fazla etkinlik düzenleme ve 600 milyon izlenme saatini (HW) aşma hedeflerine katkıda bulunuyor.

SIRADA: TÜM GÖZLER TÜRKİYE'DE

M8 Finalleri, Ocak 2027'de Türkiye'de gerçekleştirilecek ve bu olay M Serisi'nin ilk kez Avrupa'da gerçekleştirileceği anlamına geliyor.

Öte yandan, M8 Wild Card aşaması Tayland'da yapılacak; bu da ülkenin ilk M Serisi etkinliği olarak kayıtlara geçecek.

MOONTON Games MLBB E-spor Küresel Başkanı Tiger Xu şunları söyledi: 'M8 Dünya Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapması, MLBB E-spor için belirleyici bir an. M Serisi tarihinde ilk kez, Güneydoğu Asya'daki kalelerimizin ötesine geçerek ayak izimizi yeni bir bölgeye taşıyoruz. Bu hamle, gelişmekte olan MLBB bölgelerinin büyümesine olan güvenimizi ve onları daha geniş, bağlantılı bir ekosisteme entegre etme odağımızı yansıtıyor.Stratejik olarak, M8 Dünya Şampiyonası, MOONTON Games'in bölgesel entegrasyon yaklaşımını şekillendiriyor ve birleşik, küresel bir rekabet ekosistemi vizyonumuzu güçlendiriyor. Ayrıca, sürdürülebilir, uzun vadeli gelişimin temelini oluşturarak MLBB Esports'un önümüzdeki yıllarda liderliğini sürdürmesini sağlıyor.'

BEŞ BÖLGE, TEK ORTAK HEDEF

2026 yılında MLBB E-spor; Güneydoğu Asya (SEA), Doğu Avrupa ve Orta Asya (EECA), Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA), Doğu Asya (EA) ve Amerika (AMER) olmak üzere beş bölgeli bir yapıya geçecek. Bu yapı, küresel MLBB Esports ekosistemini birleştirirken, her bölgeye özel altyapı ve yetenek geliştirme yolları sunarak bölgeleri güçlendirecektir. Planın merkezinde, bölgesel rekabeti artırmak ve yükselen yetenekleri öne çıkarmak için AMER, EA ve SEA bölgelerinde pilot olarak uygulanacak kıtalararası bir turnuva olan Championship Tour (Şampiyona Turu) yer almaktadır. Bölge odaklı modele geçiş, MLBB Esports'un yerel gelişimi küresel entegrasyonla dengeleme hedefini yansıtmaktadır. Bu modelde her bölge, küresel ekosistemin gücünü desteklemektedir.

ENDONEZYA'DA TARİH YAZILDI

Tarih kitaplarına geçecek bir ikili! M7, turnuva boyunca önceki rekorları iki kez geride bırakarak tarihin en çok izlenen mobil e-spor turnuvası oldu. EsportsCharts verilerine göre, Aurora Gaming PH (RORA) ve Alter Ego (AE) arasındaki Büyük Final mücadelesi 5,68 milyondan fazla Zirve Eşzamanlı İzleyiciye (PCV) ulaştı. Rekor kıran bu izleyici sayısı, oyunun küresel e-spor eğlence dünyasının ön saflarındaki yerini sağlamlaştırdı.

MOONTON Games'in MLBB Esports Küresel Başkanı Tiger Xu şunları söyledi:

'M7, MLBB Esports'un milyonlarca hayranı aynı anda bir araya getiren küresel bir ekosistem haline geldiğini gösterdi. Kutladığımız rekor izleyici sayısı sadece bir dönüm noktası değil, aynı zamanda gelecekte bizi nelerin beklediğinin de bir göstergesi. Daha fazla bölge yükseldikçe ve izleyici kitlesi büyümeye devam ettikçe, MLBB Esports'un kolektif olarak şekillendiği yeni bir aşamaya giriyoruz. Şu anda odak noktamız, bölgeleri daha derin bir şekilde birbirine bağlayan, uzun vadeli rekabetçi gelişimi destekleyen ve küresel topluluğun birlikte büyümesine olanak tanıyan bir ekosistem oluşturmak. Bu, MLBB Esports'un yeni bölümünün temeli olacak.'

EsportsCharts kurucu ortağı ve CEO'su Artyom Odintsov ise şunları ekledi:

'Rekor zirve, mobil e-sporun ne kadar hızlı büyüdüğünü ve ana akım kitleleri kendine çektiğini gösteriyor. Turnuva ayrıca Endonezce, Tagalogca ve Malayca yayınların yanı sıra TikTokLive'da da yeni zirvelere ulaşarak birçok platform ve bölgede izlenme rekorları kırdı.Bu sonuçlar, gelecekteki mobil e-spor etkinlikleri için yeni bir ölçüt oluşturdu' dedi.

Turnuva, 3-25 Ocak tarihleri arasında Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlendi. Bu turnuva, MLBB'nin en önemli uluslararası turnuvasının yedinci edisyonu ve M4'ten bu yana ülkeye geri dönüşü oldu. Bu edisyonda Visa, RedBull ve realme gibi küresel markalar da yer aldı ve MLBB Esports'un artan ticari cazibesini vurguladı.

2016 yılında Uluslararası video oyun şirketiMOONTON Games tarafından piyasaya sürülen MLBB, bu yıl 10. yıl dönümüne küresel bir fenomen olarak giriyor. Son on yılda 1,5 milyardan fazla indirme ve 110 milyon Aylık Aktif Kullanıcıya (MAU) ulaşan yapım, 2021'den bu yana her yıl 'dünyanın en popüler mobil e-spor oyunu' ünvanını koruyor.