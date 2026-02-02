İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı Askı Plan uygulamasıyla, bilgi teknolojileri alanında uluslararası düzeyde en prestijli organizasyonlardan biri olarak kabul edilen Global CIO Awards'ta ödülün sahibi oldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünya genelinde bilgi teknolojileri (BT) liderlerinin hayata geçirdiği yenilikçi ve örnek uygulamaları küresel ölçekte görünür kılmayı amaçlayan Global CIO Project of the Year ödüllerinde, 'Digital Customer Experience' kategorisinde Askı Plan uygulaması ile ödülün sahibi oldu.

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle tamamen öz kaynaklarla geliştirilen CBS tabanlı Askı Plan uygulaması, imar planlarının askı süreçlerini dijital ortama taşıyarak önemli bir dijital dönüşüm sağladı. Daha önce yalnızca belediye hizmet binalarındaki ilan panoları aracılığıyla takip edilebilen imar planları, bu uygulama sayesinde tüm vatandaşlar için erişilebilir hale getirildi.

HARİTA TABANLI BİLGİLENDİRME VE ANLIK BİLDİRİMLER

Uygulama kapsamında, İBB tarafından onaylanan planlar ve plan tadilatları; güncel CBS verileriyle eşleştirilerek harita tabanlı, görsel ve metinsel içeriklerle vatandaşlara sunuluyor. Ayrıca sisteme entegre edilen SMS bilgilendirme altyapısıyla kullanıcılar, plan değişikliklerinden anlık olarak haberdar olabiliyor. Böylece vatandaşlar, 30 günlük yasal askı süresi içerisinde ilgili birimlere itiraz haklarını kullanabiliyor.

Yaklaşık 2 milyon kullanıcıya ulaşan Askı Plan uygulaması, İstanbulluların kamu hizmetlerine erişiminde önemli bir ihtiyacı karşılarken; şeffaf, katılımcı ve erişilebilir bir şehir yönetimi anlayışını güçlendiriyor.