Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'deki belediyeler arasında ilk olan bir uygulamaya imza attı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklarla daha sağlıklı başa çıkabilmelerini sağlamak amacıyla psikolojik danışmanlık hizmetlerinde yenilikçi bir adım attı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde VR yani sanal gerçeklik gözlükleriyle danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

14 farklı senaryonun bulunduğu VR (sanal gerçeklik) destekli psikolojik danışmanlık uygulaması ile danışanlar; gerçek bir risk olmadan kaygı ve korkularıyla kademeli olarak bilimsel yöntemlerle stres ve kaygı kaynaklarının yanı sıra fobileriyle yüzleştiriliyor. Böylece bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklarla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmeleri hedefleniyor.

Yenilikçi uygulama; Ulus, Demetevler ve Mamak Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde hizmete sunuldu. Merkezlere başvuran vatandaşlar, uzman değerlendirmesinin ardından VR destekli görüşmelere dâhil olabiliyor.

DANIŞANLAR SANAL ORTAMLARDA SÜRECE DÂHİL EDİLİYOR

VR uygulamalarında danışanlar; kendilerini güvende hissedebilecekleri kontrollü ve yapılandırılmış sanal ortamlarda sürece dâhil ediliyor. Uygulamaya uygunluk, uzman psikologlar tarafından değerlendirilirken; tüm süreçler etik ilkeler doğrultusunda ve bireysel ihtiyaçlara göre planlanıyor.

Özellikle uçak korkusu, yükseklik korkusu, kalabalık alan korkusu gibi fobi ve sosyal kaygı yaşayan danışanlar için kontrollü maruz bırakma çalışmaları yürütülüyor. Gerçek bir risk oluşturmadan hazırlanan sanal senaryolar aracılığıyla duyarsızlaştırma hedefleniyor.