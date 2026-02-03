Türkiye'nin savunma endüstrisine yerli ve özgün çözümler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, bağlı ortaklığı DASAL Havacılık Teknolojileri ile birlikte Katar'da ileri teknoloji ürün ve sistemlerini uluslararası paydaşlarla buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA)- Türkiye'nin milli savunma projelerine yönelik yerli ve özgün mühendislik çözümleri geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, DASAL Havacılık Teknolojileri ile birlikte 19-22 Ocak tarihleri arasında DIMDEX 2026 fuarına katıldı. Fuar, bölgesel güvenlik gündeminin öne çıktığı bir dönemde, iki şirketin mühendislik kapasitesini uluslararası heyetlere aktardığı önemli bir platform oldu.

Fuarda Altınay Savunma, hareket kontrol sistemleri alanında Türkiye'nin en küçük servo motor sürücüsünü, DASAL ise ALKARA dron savar sistemi ve PEREGRINE kamikaze insansız hava araçlarını sergileyerek yoğun ilgi topladı. Şirketler, fuar boyunca yeni iş birliği ve ihracat fırsatlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Altınay Savunma Genel Müdürü Z. Burak Mercan, DIMDEX'in Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı mühendislik seviyesini ve ileri teknoloji üretme kapasitesini uluslararası paydaşlara göstermek açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Mercan, 'Deniz platformlarına yönelik çözümlerimizi kullanım senaryoları üzerinden aktararak operasyonel faydayı somut biçimde ortaya koyduk. Bu temaslar, hedef pazarlarda ülkemizin görünürlüğünü artıracak ve ihracat potansiyelini güçlendirecek' dedi.

DASAL Genel Müdürü Murat Koç, insansız sistemlerin sahadaki önemine dikkat çekerek, ALKARA ve PEREGRINE'in operasyonel sahadaki kritik ihtiyaçlara yanıt verdiğini vurguladı. Koç, ayrıca lojistik çözümleri PUHU C75 ve PUHU C100 ile entegrasyonun uluslararası delegasyonlardan tam not aldığını söyledi.

Fuarda ayrıca Türkiye'nin savunma sanayi zirvesi ve küresel karar vericilerle üst düzey temaslar gerçekleştirildi.

Stand, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, SSB Uluslararası İş Birliği Daire Başkanı Ertaç Koca ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'yu ağırladı. Ayrıca Kolombiya Savunma Bakanı ve bölgedeki büyük savunma kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde yeni iş birliği ve ortaklık modelleri masaya yatırıldı.