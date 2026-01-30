Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Koreli Pukyong Ulusal Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen projede, uzay, havacılık, enerji ve savunma sanayinde kullanılacak malzemelerin bin santigrat dereceyi aşan sıcaklıklarda dayanıklılığı artırılıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kotan öncülüğünde yürütülen proje, stratejik sektörlerde kullanılan malzemelerin yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

TÜBİTAK 2523-Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) iş birliğiyle desteklenen proje, Türkiye'de desteklenen 7 projeden biri olarak öne çıkıyor. Kore'den Pukyong Ulusal Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Chanwon Jung'un ortaklığıyla yürütülecek çalışmada, nanokristal yapılı yüksek entropili alaşımların mikroyapısal ve atomik düzeyde incelenmesi sağlanacak.

Laboratuvar ön çalışmalarında geliştirilen alaşımların bin santigrat dereceyi aşan sıcaklıklara maruz kaldığında mikroyapısal bütünlüğünü koruduğu ve sertliğinin yaklaşık yüzde 85'ini muhafaza ettiği belirlendi. Prof. Dr. Kotan, 'Üniversitemizde geliştirdiğimiz yenilikçi malzemeler, Kore'deki gelişmiş laboratuvar imkanlarıyla atomik düzeyde incelenecek. Böylece malzemelerin yüksek sıcaklık kararlılığı detaylı biçimde ortaya konulacak' dedi.

Projenin, uzay, havacılık, enerji ve savunma sanayinde yenilikçi uygulamalara zemin hazırlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Kotan, 'Çalışmamız yalnızca bilimsel çıktı üretmekle kalmayacak; insan kaynağı ve araştırma altyapısının gelişimine de katkı sunacak. Türkiye ile Kore arasındaki bilimsel iş birliğini güçlendirerek stratejik sektörlerde yerli ileri malzeme teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük edecek' ifadelerini kullandı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise çalışmanın stratejik sektörler için önemine dikkat çekerek, 'Yüksek sıcaklığa dayanıklı ileri malzemelerin geliştirilmesi, ülkemizin teknolojik bağımsızlığı açısından büyük değer taşıyor. Akademisyenimizin uluslararası iş birliğiyle yürüttüğü bu proje, hem bilimsel yetkinliğimizi hem de üniversitemizin araştırma odaklı vizyonunu ortaya koyuyor' dedi.