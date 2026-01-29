Yandex Türkiye ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), Türkiye'de gerçek hayattaki sorunlara yenilikçi çözümler üretmeye odaklanan bir ürün yarışması olan Anadolu Hackathonu'nu başlatıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Üniversiteler Birliği bünyesinde bulunan 20 üniversitenin yanı sıra Türkiye'nin her bölgesinden öğrencilerin katılım sağlayabileceği bu yarışmada, geleceğin ürün yöneticileri, makine öğrenimi mühendisleri, veri bilimcileri, yazılımcıları ve analistleri bir araya gelecek.

1 Mart 2026'da kayıtların başlayacağı hackathon yarışması, 13-22 Nisan 2026 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecek.



GENÇLERE YENİ KARİYER KAPILARI AÇILIYOR

Bölgede bu alanda düzenlenecek ilk yarışma olma özelliğini taşıyan Anadolu Hackathon'u, Yandex Türkiye'nin yapay zekâ alanındaki uzmanlığı ile öğrencilere yeni eğitim ve kariyer fırsatları sunacak.

Bir hafta sürecek çevrim içi hackathon boyunca katılımcılar, toplu taşıma ve teslimat rotalarının optimizasyonundan hava durumu bilgilerinin kullanıcılara sunulma yönteminin iyileştirilmesine kadar, Türkiye genelinde uygulanabilecek üç farklı gerçek hayat senaryolarına çözümler geliştirecek.



Katılımcılar; ürün ve proje yönetimi, makine öğrenimi mühendisliği, veri bilimi, yazılım geliştirme ve analitik gibi alanlardaki yetkinliklerini test edecek. Yandex Türkiye'nin sunduğu sentetik veri setleriyle çalışacak olan takımlar, vaka çalışmalarına ürün geliştirme odaklı yaklaşacak ve şirketin uzmanlarından danışmanlık alacaklar.



Hackathon, çevrim içi aşamaların ardından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsünün fiziki ortamlarında gerçekleştirilecek olan final ve kapanış etkinliğiyle sona erecek. Etkinlikte interaktif deneyim alanları yer alacak ve uzman akademisyenler ile profesyoneller ilham verici konuşmalar yapacak. Böylece, Sivas'ın bölgede STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) eğitimini yaygınlaştırmadaki güçlenen rolü vurgulanacak.



EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu girişim, Anadolu'daki genç yetenekleri bilim ve ileri teknolojiyle desteklemeyi ve yarışma kapsamında ortaya çıkacak yenilikçi çözüm odaklı ürünlerle Türkiye'de yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.



Yandex Türkiye, SBTÜ ile iş birliği içerisinde gerçekleştireceği bu proje ile Türkiye genelindeki öğrencilere ve genç uzmanlara gerçek hayat için çözümler içeren projeler hazırlama konusunda eşit fırsatlar sunuyor ve genç uzmanların kendilerini geliştirmesine olanak tanıyor.



Yandex Arama Uluslararası CEO'su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy konuyla ilgili şunları söyledi: 'Yandex Türkiye'de biz, sadece teknolojiye değil, inovasyonun gerçek kaynağı olan insana da yatırım yapıyoruz. Özellikle bölgesel eğitim girişimlerine ve kurumlarına önem vererek, Türkiye'nin yeni nesil teknoloji yeteneklerini desteklemeyi amaçlıyoruz.'



Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise 'Bu yarışmaya ev sahipliği yapmak bizim için eşsiz bir fırsat. Bu sayede, ülkemiz genelindeki tüm öğrencilere ve genç uzmanlara, gerçek hayattaki sorunlara inovatif ve teknolojik çözümler üretme konusunda yeni olanaklar sunuyor ve Sivas'ın yükselen bir ulusal teknoloji merkezi olma konumunu güçlendiriyoruz.' dedi.