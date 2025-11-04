İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı, genç sporcularla yakaladığı istikrarlı başarı grafiğini Spor Toto Türkiye Ümitler Mix Ligi'ni mağlubiyet almadan şampiyon tamamlayarak taçlandırdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı, Spor Toto Türkiye Ümitler Mix Ligi'ni namağlup şampiyon tamamladı.

1-2 Kasım tarihlerinde Ankara Judo Federasyonu Tesisleri'nde düzenlenen Spor Toto Türkiye Ümitler Mix Ligi Final Müsabakaları, büyük heyecana sahne oldu.

18 kulüpten 205 genç judocunun tatamiye çıktığı organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etabı namağlup lider tamamladıktan sonra ikinci etapta da üstün performansını sürdürerek toplam 57 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, birinci etapta Ankara EGO, Konya Selçuklu Belediyesi, Ordu BBSK ve Adapazarı Belediyesi'ni 6-0, Sancaktepe Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Van BŞB, Kocaeli BBSK, Albayrak Academy ve Trabzon Ay Yıldız'ı ise 5-1'lik skorlarla mağlup ederek çıktığı 10 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

İkinci etap karşılaşmalarında da başarılı performansını sürdüren İzmir ekibi; Kütahya Belediyesi'ni 6-0, Salihli Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Galatasaray ve İstanbul BBSK'yı 5-1, Manisa BBSK'yı 4-2 ve Sakarya Çaybaşı'nı 4-3 mağlup ederek namağlup şampiyonluk sevinci yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, bu sonuçla Türk judosunda genç sporcularla yakaladığı istikrarlı başarı grafiğini bir kez daha taçlandırmış oldu.