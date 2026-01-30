Konya Karatay Belediyesi ev sahipliğinde UCLG-MEWA tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Index Eğitimi'nde, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma alanındaki çalışmalarının değerlendirilmesi ve indeks süreci ele alındı.

KONYA (İGFA) - Program kapsamında Karatay Belediyesi, Meram Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi'nden uzman personeller eğitimde bir araya geldi.

Eğitim, UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Murat Duman ve Genel Koordinatör Yehia İbrahim tarafından verildi. Programda, Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın yerel yönetimler açısından değerlendirilmesi ile SKA Index sisteminin işleyişi detaylı şekilde ele alındı.

SKA İFADE DÜZELTMESİ VE INDEX SİSTEMİ ANLATILDI

Eğitimde, daha önce 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' olarak kullanılan ifadenin, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan açıklama doğrultusunda, alt hedeflerle karışmaması amacıyla 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' olarak güncellendiği bilgisi paylaşıldı.

SKA Index kapsamında yer alan 17 sürdürülebilir kalkınma amacı, 1 ile 5 arasında puanlanıyor. Doğrudan yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan çalışmalar daha yüksek puan alırken, belediyelerin dolaylı sorumluluğunda bulunan alanlar daha düşük puanla değerlendiriliyor.

FAALİYET RAPORLARI INDEX'E DAHİL EDİLECEK

Belediyelerin her yıl yayımladığı faaliyet raporlarında yer alan tüm çalışmalar, SKA Index kapsamında değerlendirmeye alınıyor. Başlamış olması, bir faaliyetin indekse dahil edilmesi için yeterli kabul ediliyor.

Yıllık SKA Index puanlarında iki yıl arasında en az %5'lik artış sağlanması halinde belediyeler 'Başarılı', daha yüksek oranlarda artış sağlanması durumunda ise 'Çok Başarılı' sertifikası almaya hak kazanacak. Beş yıllık süreçte her yıl %5'in üzerinde artış yakalayan belediyeler ise 'Çok Yüksek Performans' kategorisinde değerlendirilecek.

BELEDİYELER KENDİ GELİŞİMLERİYLE YARIŞACAK

Eğitimde, SKA Index çalışmasının belediyeleri birbirleriyle değil, kendi performanslarıyla değerlendiren bir sistem sunduğu vurgulandı. Bu sayede belediyelerin, sürdürülebilir kalkınma alanında kendi imkanları doğrultusunda kaydettikleri ilerlemeyi somut verilerle ortaya koyabilecekleri ifade edildi.

Söz konusu indeksin, teknik ekipler için güçlü bir analiz altyapısı oluşturduğu, belediyelerin performanslarının ise yıllar içerisindeki artış eğilimine göre takip edilebildiği belirtildi.

Eğitimde ayrıca, belediyelerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na aktif katkı sunmasının, Türkiye'yi 2030 sonrası hedeflerin belirlenmesinde daha güçlü bir konuma taşıyacağı, bu nedenle yerel yönetimlerin süreçte öncü rol üstlenmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

SERTİFİKALAR NİĞDE'DE TAKDİM EDİLECEK

SKA Index çalışmasını tamamlayan belediyelerden Kütahya ve Pendik Belediyeleri örnek olarak paylaşılırken, Nisan ayına kadar süreci tamamlayan belediyelere verilecek Başarı Sertifikalarının, 20-21 Nisan 2026 tarihlerinde Niğde'de düzenlenecek UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda takdim edilmesi planlanıyor.

DUMAN: YEREL YÖNETİMLER SÜRECİN MERKEZİNDE YER ALIYOR

UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Murat Duman, eğitimde yaptığı konuşmada Karatay Belediyesi ile yürütülen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ve sürece katkı sunan tüm yöneticilere teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında New York'ta kabul edilen ve 2030 yılına kadar tüm ülkeler için yol haritası niteliği taşıyan 17 sürdürülebilir kalkınma amacının bulunduğunu hatırlatan Duman, bu amaçların yerel ve merkezi yönetimlerin tüm çalışmalarında esas alınması gerektiğini vurguladı.

Yerel yönetimlerin süreçte kritik bir rol üstlendiğini belirten Duman, 'Yerel yönetimler olmadan bu amaçlara ulaşmak hayal olur. Yerel yönetimler bu sürecin domino taşlarıdır. Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelden daha güçlü ve hızlı şekilde uygulanmasını önemsiyoruz.' dedi.

SKA'ların gönüllülük esasına dayalı olarak raporlandığını ifade eden Duman, bu alanda öne çıkan ülke ve belediyelerin uluslararası alanda daha fazla prestij kazandığını belirtti. Toplantıda ele alınan SKA Index çalışmasıyla bu alanda bir ilki hedeflediklerini kaydeden Duman, söz konusu çalışmanın akademik desteklerle gelişerek güçleneceğini ve bunun bir başlangıç olduğunu sözlerine ekledi.