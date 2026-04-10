Konya Karatay'da düzenlenen 7. Akıl ve Zekâ Oyunları İlçe Finalleri, 223 öğrencinin katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Dereceye giren öğrenciler, Karatay'ı Konya finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

KONYA (İGFA) - Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bizim Okulumuz- Okul Merkezli Gelişim Projesi' kapsamında düzenlenen 7. Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması Karatay İlçe Finalleri Ödül Töreni tamamlandı.

Karatay Kaymakamlığı, Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, yoğun katılım ve büyük bir heyecana sahne oldu.

Turnuva; ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 223 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, zekâ ve strateji becerilerini ortaya koyarak kıyasıya mücadele etti.

Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, öğretmenler, hakemler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İL FİNALLERİNDE KARATAY'I TEMSİL EDECEKLER

Final müsabakalarında öğrenciler; stratejik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerilerini ortaya koydu. Yarışmada birinci olan öğrenciler, Konya genelinde düzenlenecek il finallerinde Karatay'ı temsil etmeye hak kazandı. İl finallerinde dereceye giren öğrenciler ise Türkiye genelinde düzenlenecek yarışmada Konya'yı temsil edecek. Türkiye finali ise Konya'da gerçekleştirilecek.

KAYACILAR: ZEKÂNIN KALBİ KONYA'DA ATIYOR

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, organizasyonun öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

İki gün süren yarışmalarda ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 223 öğrencinin 10 farklı kategoride mücadele ettiğini belirten Kayacılar, 30 öğrencinin dereceye girerek ödül almaya hak kazandığını ifade etti. İlçe birincisi olan öğrencilerin Konya genelinde düzenlenecek finallerde Karatay'ı temsil edeceğini söyleyen Turan Kayacılar, 'Büyükşehir Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol kapsamında 'Zekânın kalbi Konya'da atıyor' sloganıyla gerçekleştirilecek il finallerine katılacaklar. Burada başarılı olan öğrencilerimiz ise Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek.' dedi.

Konya'nın geçmiş yıllarda hem il hem de Türkiye genelinde önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Kayacılar, Karataylı öğrencilerin de bu başarıya katkı sunacağına inandığını dile getirdi. Konuşmasının sonunda yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Kayacılar, öğretmenlere ve idarecilere teşekkür etti.

YILMAZ: ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz ise yarışmaya katılan tüm öğrenci, öğretmen ve okulları tebrik etti.

Yarışmada derece elde eden öğrencilerin önemli bir başarıya imza attığını belirten Abdullah Yılmaz, akıl ve zekâ oyunlarının çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Yılmaz; 'Akıl ve zekâ oyunları yarışmaları, öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sunan faaliyetlerdir. Bu süreçte emek veren okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.' diye konuştu.

Organizasyona katkı sunan kurumlara da teşekkür eden Yılmaz, Karatay Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumların desteklerinin önemli olduğunu ifade etti.

KILCA: GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI KARATAY'DAN YETİŞECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek gençlerin eğitimine yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini vurguladı.

223 öğrencinin katıldığı yarışmada başarı elde eden öğrencilerin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kılca, 'Şampiyon olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah Karatay'ımızı ve Konya'mızı en iyi şekilde temsil edecekler.' dedi.

Karatay İnsani Değerler Projesi (KAİDE) kapsamında gençlere yönelik çok sayıda çalışma yürüttüklerini belirten Kılca, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda önemli projelere imza attıklarını söyledi. Bu ay içerisinde üçüncüsü düzenlenecek robot yarışmasına da değinen Kılca, organizasyona yoğun ilgi olduğunu belirterek, 'İnşallah Karatay'dan geleceğin elektronikçileri, robotik uzmanları ve yazılımcıları yetişecek.' ifadelerini kullandı.