Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'da Cezmi Gök Camii'nde görev yapan Hafız Cesim Aşantuğrul, Kurban Bayramı öncesi örnek bir davranışa imza attı.

Bayram namazı ve yoğun cemaat katılımı öncesinde caminin temiz, düzenli ve hijyenik bir ortamda hazır olması için çalışma başlatan Cesim Hoca, eline temizlik bezini alarak caminin iç ve dış bölümlerinde detaylı temizlik yaptı. Cami girişindeki ayakkabılık bölümü çiçeklerle güzelleştirilirken, vatandaşların ibadet alanına daha ferah ve düzenli bir şekilde girmesi sağlandı.

CAMİYİ BAŞTAN SONA TEMİZLEDİ

Bayram hazırlıkları kapsamında caminin kapıları, pencereleri, iç mekânı, dış alanları, hoparlör sistemi ve ortak kullanım noktaları titizlikle temizlendi. Hafız Cesim Aşantuğrul'un kendi imkânları ve gayretiyle yaptığı çalışma, cami cemaatinden de takdir topladı. Vatandaşlar, bayram öncesi ibadethaneyi temiz ve düzenli hale getiren Cesim Hoca'ya teşekkür ederek, bu duyarlılığın örnek bir hizmet anlayışı olduğunu ifade etti.

Cezmi Gök Camii'nde yapılan temizlik çalışması, camilerin yalnızca ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda toplumun ortak buluşma ve huzur mekânları olduğunu bir kez daha gösterdi. Hafız Cesim Aşantuğrul'un bayram öncesi ortaya koyduğu gayret, 'Elinde bez, gönlünde hizmet' sözüyle cemaatin gönlünde karşılık buldu.