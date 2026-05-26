Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı.

BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bayramlaşma programında birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Soğanlı'daki belediye hizmet binalarını ziyaret ederek personelin bayramını kutlayan Başkan Aydın, ardından belediye hizmet binasında çalışanlarla bir araya geldi. Belediye hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma programına başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katılım gösterdi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda tek tek personelle bayramlaşan Başkan Aydın, özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti.

Başkan Aydın konuşmasında, 'Çok değerli mesai arkadaşlarımız, kıymetli başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve meclis üyelerimiz; Osmangazi'nin yükünü fedakarca omuzlayan tüm çalışma arkadaşlarımızın yaklaşan Kurban Bayramı'nı şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum. Allah bizlere sağlık ve huzur içinde daha nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Önümüzde 9 günlük bir bayram tatili bulunuyor. Bu süreyi aileniz, çocuklarınız ve sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk içinde geçirmenizi temenni ediyorum. Bayram tatilinde güzelce dinlenin, moral depolayın. Tatil dönüşünde ise yoğun bir çalışma temposuna yeniden başlayacağız. Yapacak çok işimiz, hizmet bekleyen bir memleketimiz var. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Osmangazi için hep birlikte özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum.' dedi.

Program boyunca personelle sohbet eden Başkan Aydın, çalışanların bayramını tek tek kutlayarak aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.