Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nin (ATASEM) yılsonu sergisi Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde açıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hazırlanan Uncalı ATASEM meslek edindirme kurslarının yılsonu sergisi açıldı.

Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde sergilenen eserlerin bu yıl ki teması 'Yeşil Vatan ' oldu.

LİMON VE ZEYTİN TEMALI ESERLER

Kursiyerler yıl boyu Antalya'nın simge ürünleri limon ve zeytini yeşil vatan bilincini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarında tema olarak işledi.

Her biri el emeği göz nuru olan nakış işlemeler, rölyefler, kaligrafiler, ahşap işlemeler, rattan sepetler, ahşap işlemeler, oymacılık, tablolar ve yün keçe gibi birçok dalda çalışma ve eserlerin yer aldığı sergi ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.

26 ATASEM İLE HİZMET VERİYORUZ

Sergi açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürü Ömer Güllü 'Büyükşehir Belediyesi ATASEM olarak Antalya'da 26 merkezimizde vatandaşlarımızın yaygın eğitim ihtiyacını karşılamak üzere eğitim veriyoruz. Kurslarımızı Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile tamamı ücretsiz olarak açıyoruz. Uncalı ATASEM merkezimizin yılsonu sergisinin açılışını yaptık. Çok özverili çalışmalar ve eserler sergide yer alıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor bütün vatandaşlarımızı ATASEM kurs merkezlerine bu vesile ile davet ediyorum.' diye konuştu.

1600 KURSİYER EĞİTİM ALDI

Uncalı ATASEM Birim Sorumlusu Ramazan Köynük ise 'Uncalı ATASEM merkezimizde bu yıl 86 farklı kursumuz açıldı. Bu kurslarımızdan 1600 kursiyerimiz yararlandı.

'Yeşil Vatan Mirasımız ' konulu ürünler bu yıl kursiyerlerimiz tarafından işlendi. Sergimizde yer alan eser ve çalışmalar tamamen kursiyerlerimizin el emeği ürünleridir. Gelecek nesillere vatanımızın güzelliklerini doğasını ve yeşilini bırakabilmek için anlamlı ve güzel bir sergi oldu' dedi.