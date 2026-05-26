Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı arifesinde Mersin Şehitliği'nde şehit aileleriyle bayramlaştı, ardından kent protokolü ile bayramlaşma programına katıldı.

MERSİN (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Arife Günü'nde Mersin Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit aileleri ile bayramlaştı.

Başkan Seçer, Mersin Şehitliği ziyaretinin ardından Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak kent protokolü ile bayramlaştı.

Düzenlenen törene Başkan Seçer'in yanı sıra; Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'na vekâleten Mersin Merkez Komutanı Albay Tarhan Şenol, kent protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitler için Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua okundu. Başkan Seçer ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile bayramlaştı.

SEÇER: 'MERSİNLİLER HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRSİN DİYE TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

Şehirlik ziyareti sonrasında demeç veren Başkan Seçer, şehitlere Allah'tan rahmet, hayatta olan kahraman gazilere de iyi bayramlar dileyerek, şehit ve gazi aileleri ile bayramlaştığını söyledi.

Mersin'in Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na her açıdan hazır olduğunu söyleyen Seçer, 'Ekiplerimiz ibadethanelerin temizliklerini gerçekleştirdi. Hem camilerimizin hem cemevlerimizin ve temizlik ihtiyacı olan tüm yerlerin temizliklerini tamamladılar. Kabristanlarda da aynı şekilde hazırlık ve temizlik çalışmalarını yaptılar' diyerek, Mersin merkez başta olmak üzere tüm ilçelerdeki mezarlıkların temizliğinin titiz bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Akbelen ve Güneykent Mezarlığı ile Tarsus Sucular Mezarlığı'na ücretsiz ring servisi hizmeti olduğunu da söyleyen Seçer, 'Bayram boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz olarak yurttaşlarımızın hizmetine sunulacak. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat faaliyette olacak. Yurttaşlarımız tüm ihtiyaçlarını, taleplerini, isteklerini ve şikayetlerini oradan bizlere ulaştırabilirler' sözlerine yer verdi.