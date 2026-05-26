Kocaeli geleneği, Kent Bayramlaşması, 43. kez kenti buluşturdu. Bayram mutluluğunun birlikte paylaşıldığı programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Mutlu Şehir derken söylemeye çalıştığımız şey işte bu tablo' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de artık bir gelenek haline gelen ve 43'üncüsü düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması, yine tüm kenti bir araya getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Kent Konseyi öncülüğünde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bu örnek birliktelik, Kocaeli'deki birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

Geleneksel Kent Bayramlaşması öncesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 'Geçmişten Günümüze Bayramlar&Bayramlaşmalar' konulu sergiyi gezdi. Türkiye'nin en önemli koleksiyonerlerinden R. Sertaç Kayserilioğlu'na ait yaklaşık 300 adet objenin yer aldığı bayram sergisi ziyaretçilerden büyük beğeni gördü.

KALABALIK SALONA SIĞMADI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın, BBP Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve kent protokolü, bayram coşkusunu Kocaeli Kongre Merkezi'ni dolduran Kocaelililer ile birlikte yaşadı.

Başkan Büyükakın, Kent Bayramlaşması'na katılan Kocaelililer başta olmak üzere tüm İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kürsüdeki konuşmasını özel bireylerle birlikte yapan Başkan Büyükakın, 'İşte gerçek mutluluk bu. Mutlu Şehir derken söylemeye çalıştığımız şey bu aslında. Devlet, millet için var. Belediye halk için var. Onların yüzünün gülmesi, mutluluğu için var. Huzur içinde bayramlar kutlamak için var. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın, huzurumuzu bozmasın inşallah. Nice bayram törenlerinde bir arada olmayı nasip eylesin' dedi.

KOCAELİ'NİN TÜM RENKLERİ BU FOTOĞRAFTA

Vali İlhami Aktaş da konuşmasında, 'Ülkemizdeki bu birlik ve beraberlik oldukça, barış ve huzur içinde bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz. Tüm Kocaeli halkının bayramını kutluyorum. Bayramın sağlıkla geçmesini diliyorum' ifadesini kullandı. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ise katılımcıların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Sıcak görüntülerin yaşandığı 43. Geleneksel Kent Bayramlaşması'nda protokol üyeleri, vatandaşlar ile tek tek bayramlaştı. Program, geleneksel Kocaeli fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi