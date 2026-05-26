Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Kurban Bayramı arefesinde hem esnafı ziyaret etti hem de Hamitler Mezarlığı ve Pınarbaşı Şehitliği'ne gitti.

BURSA (İGFA) - Bursa'da şehitler için dua edip şehit mezarlarına karanfil bırakan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Gürsu eski Belediye Başkanı merhum Cüneyt Yıldız'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla da Gürsu Eski Mezarlığı'ndaki kabri başında dua etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, mezarlık ziyaretlerinin ardından Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafın Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Vekili Biba, hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Vekili Biba, ziyaret esnasında sohbet ettiği vatandaşların da bayramını kutlayarak sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini diledi.