Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Kurban Bayramı öncesinde Küçük Sanayi İtfaiye Grubu'nu ziyaret ederek, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı personelin bayramını kutladı.

BURSA (İGFA) - Görev başındaki itfaiye personeliyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, fedakarca görev yapan ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, tüm personele huzurlu ve kazasız bir bayram temennisinde bulundu.

Ziyarette itfaiye personeliyle sohbet eden Biba, bayram süresince vatandaşların can ve mal güvenliği için görev başında olacak ekiplere kolaylıklar diledi