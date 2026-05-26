İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca, Bayraklı ve Gaziemir'de yurttaşların ihtiyaçları doğrultusunda dört yeni projeyi eş zamanlı hayata geçiriyor. Buca'da iki taziye evi, Bayraklı ve Gaziemir'de ise gençlerin yoğun talep gösterdiği iki yeni kütüphane yaz sonuna kadar hizmete açılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını ilçe ilçe hayata geçirmeyi sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başladığı iki yılı aşkın sürede, İzmirlilerin yaşamını kolaylaştıracak çok sayıda projeyi kente kazandıran Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Buca'da iki taziye evi ile Bayraklı ve Gaziemir'de birer kütüphanenin yapımı için çalışmalara başladı. Yer teslimleri yapılan dört yeni hizmet alanındaki çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülürken, projelerin yaz sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

BUCA'YA İKİ YENİ TAZİYE EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşların acılarını paylaşabilecekleri ve başsağlığı ziyaretlerini daha rahat koşullarda kabul edebilecekleri iki yeni taziye evini Buca'ya kazandırıyor. Proje kapsamında taziye evlerinden biri Adatepe Mahallesi'ndeki Neşet Ertaş Parkı'nda, diğeri ise Çamlıpınar Mahallesi 254 Sokak üzerinde hizmet verecek. Özellikle yaz ve kış aylarında yaşanan iklim koşullarına karşı vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ortam sunacak yapılarda taziye alanı, mutfak, tuvalet, abdesthane ve temizlik odası gibi bölümler yer alacak.

BAYRAKLI VE GAZİEMİR'E YENİ KÜTÜPHANELER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'daki taziye evlerinin yanı sıra gençlerin yoğun talebi doğrultusunda iki yeni kütüphaneyi daha kente kazandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başlamasının ardından artırılan kütüphane yatırımları kapsamında yapım çalışmalarına başlanan projeler, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yaklaşık 200'er metrekarelik alana sahip olacak mini kütüphanelerden biri Bayraklı'daki Cengizhan Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nda, diğeri ise Gaziemir Atıfbey Mahallesi meydanında hizmet verecek.