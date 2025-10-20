Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Büyükşehir Belediyespor, puanını 12'ye yükseltti.

Karşılaşmada rakibine baştan sona üstünlük kuran Büyükşehir, tüm periyotları önde tamamladı. İlk periyodu 20-27 önde kapatan sarı-siyahlılar devreye 41-51'lik avantajla girdi. Üçüncü periyotta farkı açan Konya temsilcisi, final periyoduna 56-71 önde girdi. Son bölümde de rakibine sadece 13 sayı şansı tanıyan Konya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 69-94'lük farklı galibiyetle ayrıldı.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine adeta göz açtırmayan sarı-siyahlılar, 69-94'lük skorla kazanarak 6'da 6 yaptı.

Ligde yenilgi yüzü görmeyen sarı siyahlı takım, 6.haftada İstanbul deplasmanında Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi.

KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nın bileği bükülmüyor.

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Lassa'yı 69-94 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

