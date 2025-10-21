Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ile birlikte ilçede görev yapan muhtarlarla buluştu.

KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Karatay Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Başkan Hasan Kılca ve Kaymakam Cengiz Ayhan, muhtarlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Muhtarların yerel yönetimlerde önemli bir rol üstlendiklerini vurgulayan Başkan Kılca, her fırsatta muhtarlarımızla istişare içerisinde olduklarını belirterek, 'Geleceğin Karatay'ını inşa ederken muhtarlarımızın katkısı bizim için çok değerli. Her mahallemizin ihtiyacı doğrultusunda ortak akıl çerçevesinde projeler geliştiriyor, yatırımlarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Bizler onların geri bildirimleriyle hizmet standartlarımızı yükseltiyoruz. Karatay'daki tüm çalışmaların daha etkin, verimli ve sürdürülebilir olması için muhtarlarımızla iş birliğimizi sürdürüyoruz' dedi.

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise muhtarlığın yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından biri olduğuna vurgu yaptı.

''Muhtarlık müessesesi, devletimizin vatandaşla olan en güçlü bağlarından biridir' diyen Kaymakam Ayhan, 'Muhtarlarımız, mahallelerimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğrudan kamu kurumlarına ileten, vatandaş ile devlet arasında köprü görevi üstlenen çok kıymetli temsilcilerdir. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz demeden çalışan muhtarlarımız, demokrasimizin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu vesileyle görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum' diye konuştu.

Mahalle muhtarları da Karatay Belediyesi'nin mahallelere yönelik yürüttüğü hizmetlerden ve Başkan Hasan Kılca'nın muhtarlarla sağladığı etkin iletişimden duydukları memnuniyeti ifade etti.