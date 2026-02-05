Ordu Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Kent uygulamaları kapsamında hayata geçirdiği Mezarlık Bilgi Sistemini vatandaşların kullanımına sundu. Yeni sistem sayesinde Ordu'da yaşayan vatandaşlar, vefat eden yakınlarının kabir yerlerine internet üzerinden kolaylıkla ulaşabilecek.

ORDU (İGFA) - Uygulama ile birlikte, daha önce Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı aranarak öğrenilen mezar yeri bilgilerine artık dijital ortamdan erişilebilecek. Ayrıca vefat eden kişilere ilişkin ölüm bildirim işlemleri de bundan böyle Mezarlık Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek.

BİLGİLER BİR TIK UZAKTA

Ordu Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hazırlanan sistem, Sağlık Bakanlığı ile entegre şekilde çalışıyor. Bu sayede vefat eden kişilere ait bilgiler, Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından anlık olarak görüntülenebiliyor.

Yeni uygulama ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi, dijital belediyecilik alanında sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek, vatandaşlara hızlı, kolay ve erişilebilir hizmet sunmayı hedefliyor.