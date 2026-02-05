Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım sembolü olan Eskart'larda büyük bir görsel dönüşüme imza attı. Yaklaşık 20 yılın ardından, tramvay ve otobüslerde kullanılan ulaşım kartları '2026 Eskişehir Yılı' temasıyla baştan aşağı yenilendi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - ​2026 yılına özel olarak hazırlanan yeni Eskartlar; modern çizgileri ve şehrin enerjisini yansıtan canlı renkleriyle dikkat çekiyor. 'Sevgiyle, emekle, özenle hep birlikte' sloganıyla tanıtılan yeni kartlar, Eskişehirlilerin günlük hayatına renk katmayı hedefliyor.

​VATANDAŞLAR DEĞİŞİMDEN MEMNUN

​Yeni tasarımları eline alan Eskişehirliler, kartların hem görsel kalitesini hem de 2026 vizyonunu beğeniyle karşıladı. Vatandaşlar, kartların birer anı niteliği taşıdığını belirterek, bu yeniliğin şehre pozitif bir hava kattığını ifade ettiler.

​YENİ ESKARTLAR NEREDEN ALINACAK?

​Yeni kartların temini ile ilgili bilgi veren Eskart Başvuru Merkezi Sorumlusu Seçil Soysalan, '​Tam kartlar; belediyeye ait büfelerden ve anlaşmalı yükleme/satış noktalarından (marketler vb.) kolayca temin edilebilecek. ​İndirimli ve serbest kartlar; öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü indirimli ve 65 yaş serbest kart başvuruları, her zamanki gibi Eskart Başvuru Merkezi üzerinden yapılmaya devam edecek.​' ifadelerini kullandı.