Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Aşçılar Günü'nde düzenlediği 'Vefa Sofrası' etkinliğinde, Sille Meliha Ercan Huzurevi sakini ve üstat Necip Fazıl Kısakürek'in eski aşçısı Mustafa Efe, genç aşçılarla mutfağa girerek geleneksel Konya lezzetlerini hazırladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Aşçılar Günü' dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Akyokuş Kasrı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Sille Meliha Ercan Huzurevi sakini ve üstat Necip Fazıl Kısakürek'in eski aşçısı Mustafa Efe, restoranın genç aşçılarıyla birlikte mutfağa girerek geleneksel Konya lezzetlerini hazırladı.

Deneyimli ustanın meslek hayatından paylaştığı anılar ve tecrübeler, programa katılan genç aşçılara ilham oldu. 'Vefa Sofrası' etkinliğiyle, mesleğine yıllarını vermiş bir ustanın bilgi birikiminin yeni nesillere aktarılması sağlanırken; aynı zamanda 'aktif yaşlanma' ve 'sosyal sorumluluk' temalarına dikkat çekildi.

'BÖYLE GÜZEL BİR MUTFAKTA ÇALIŞMAYI HAYAL EDİYORDUM'

30 sene çalıştığı Numune Hastanesi'nden emekli olduktan sonra 3 sene Necip Fazıl Kısakürek'in aşçılığını yaptığını anlatan deneyimli aşçı Mustafa Efe, 'Burada çalışmak ayrı bir zevk. Bana bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. 20 Ekim Dünya Aşçılar Günü'nü kutluyorum. Böyle güzel bir mutfakta çalışmayı hayal ediyordum. Böyle güzel bir mutfakta çalıştığım için Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum' ifadeleriyle görüşlerini paylaştı.