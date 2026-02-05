İstanbul Maltepe Belediyesi şubat ayında her yaştan Maltepeli vatandaşı, tiyatrodan müziğe, atölyelerden söyleşilere, sergilerden özel anma etkinliklerine uzanan kültür- sanat etkinlikleriyle Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ve Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde konuk edecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediye Tiyatrosu, 17. sanat yılında dünya tiyatrosunun başyapıtlarından, İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu William Shakespeare'in en çok sahnelenen trajedisi 'Hamlet', 'Kökler', Tolga Pancaroğlu 'Ben Fidel' , Atakent Tiyatro 'Yüksek Dozda Mutluluk' isimli tiyatro oyunlarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

'KADINLAR TARİH KONUŞUYOR' VE 'KENT SÖYLEŞİLERİ'

Maltepe Belediyesi'nin 'Kadınlar Tarih Konuşuyor' isimli söyleşi dizisinin üçüncü programına Prof. Dr. Serpil Çakır konuşmacı olarak katılacak. Çakır, katılımcılarla 'Osmanlı'dan Günümüze Kadınların Hak Mücadelesi Tarihi' üzerine konuşacak.

'Kent Söyleşileri'nin 'Dünya Nereye Gidiyor' isimli şubat ayı programına ise Siyaset Bilimci- Yazar, Prof. Dr. Cangül Örnek ve Gazeteci- Yazar İbrahim Varlı konuk olacak.

'İNANÇ ROTALARI' GEZİLERİ

Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla 23 Şubat- 12 Mart tarihlerinde 'İnanç Rotaları' isimli program düzenlenecek.

İstanbul'un kültürel ve tarihi mirasını yakından tanıma olanağı sunulacak programda Hazreti Yûşa Cami ve Tepesi, Hırka-i Şerif Cami ve Eyüp Sultan Türbesi ziyaret edilecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek geleneksel Ramazan eğlenceleri ise yediden yetmişe tüm Maltepelileri bir araya getirecek.

BÜYÜK USTA YAŞAR KEMAL, MALTEPE'DE ANILACAK

Edebiyatın büyük ustası Yaşar Kemal için 25 Şubat- 1 Mart tarihlerinde, adını taşıyan Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 'Güzel Atların Yolcusu Yaşar Kemal' isimli 'Yaşar Kemal Anma Haftası' programı düzenlenecek.

Türkân Şoray, 'Onur Konuğu' olarak katılacağı etkinlikte, sevenlerinin karşısına çıkacak. 'Yaşar Kemal Romanlarında Bir Ana Karakter Olarak Doğa ve İnsan' isimli panelde Doç. Dr. Cihan Erdönmez, şair- yazar Ahmet Bozkurt ve yazar Yavuz Ekinci konuşmacı olarak katılacak.

'Yaşar Kemal Romanlarında Direniş, İsyan ve Toplumsal Adalet' konulu söyleşiye eleştirmen-yazar Ömer Türkeş, akademisyen-yazar Ece Onural ve eleştirmen-yazar Semih Gümüş konuşmacı olarak katkı sunacak. Cihangir Atölye Sahnesi 'Filler ve Karıncalar' isimli oyunun gösterimini yaparken film ve dizi müzikleriyle tanınan Erdal Güney 'Toprağın ve Rüzgârın Şarkıları' isimli konseriyle sahne alacak.