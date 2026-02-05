Antalya Muratpaşa Belediyesi, şiddetli yağışların ardından ilçe genelinde tahrip olan cadde ve sokaklarda kapsamlı onarım çalışması başlattı.

ANTALYA (İGFA) - Yoğun yağışlar sonrası hasar gören yollar, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iki ayrı ekibin çalışmalarıyla yeniden düzenleniyor. Program dahilinde sokak sokak ilerleyen ekipler, bozulan asfaltı onararak ulaşım güvenliğini sağlıyor.



Çalışmalar kapsamında Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi ile Ermenek Mahallesi 3 No'lu Sokak'ta; ayrıca Güzeloba Mahallesi'nde bulunan 2103 ve 2172 sokaklarda yol onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.



Bunun yanı sıra Sedir Mahallesi Akın Caddesi, Yenigün Mahallesi 1076/1 Sokak, Konuksever Mahallesi 785 Sokak, Çaybaşı Mahallesi 1359 Sokak, Yüksekalan Mahallesi 516 Sokak, Güvenlik Mahallesi 282 Sokak, Etiler Mahallesi 862 Sokak, Dutlubahçe Mahallesi 751 Sokak ve Tahılpazarı Mahallesi 467 Sokak'ta yama çalışmaları sürüyor.



Yol onarım çalışmalarının, hava koşullarına bağlı olarak ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.