Turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından olan ve binlerce kişinin ziyaret ettiği Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Balıkesir'in standına ilgi büyük oldu.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü belirtirken, 'Balıkesir'imizin standına ilginin büyük olması bizi çok mutlu etmiştir. Tüm ziyaretçilerimizi standımıza uğramaya davet ediyorum.' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehrin zengin kültürel mirasını, büyüleyici doğasını, turizm potansiyelini ve yerel ürün çeşitliliğini tanıtmak amacıyla dünyanın en prestijli turizm organizasyonlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerini aldı.

Fuarın ilk gününde Balıkesir'in standına ilgi oldukça yoğun oldu. İstanbul Fuar Merkezi'nde Salon 1'deki 1301 numaralı stantta şehrin gastronomi zenginliklerini, yöresel ürünlerini, doğal güzelliklerini, kültürel mirasını, termal kaynaklarını ve turizm çeşitliliğini dünyaya tanıtıyor.

5-7 Şubat günleri arasında ziyarete açık olan fuarda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin standına ilk günden ilgi oldukça yüksekti. Standı ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, fuarda Balıkesir'in standına büyük bir ilgi olduğunu belirtirken bu ilgiden memnun olduklarını söyledi.