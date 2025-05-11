Türkiye Bölgesel Deplasmanlı Basketbol Ligi’nde mücadele eden Karatay Belediyespor, önemli bir başarıya imza atarak son 12 takım arasına kalmayı başardı.KONYA (İGFA) - Play-Off turunda İstanbul temsilcisi Bayrampaşa Belediyespor ile karşılaşan Karatay Belediyespor, hem evinde hem de deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanarak rakibini eledi ve adını bir üst tura yazdırdı.

Normal sezonda gösterdiği başarılı performansla Play-Off’a yükselen Karatay ekibi, sergilediği üstün oyunla göz doldurdu. Alınan bu galibiyetlerle birlikte Karatay Belediyespor’un yeni rakibi Ankara temsilcisi Keçiören Belediyespor oldu.

Play-Off’un bu kritik aşamasında Karatay Belediyespor, 12 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da kendi sahasında Keçiören Belediyespor’u konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 16 Mayıs’ta Ankara’da oynanacak. Bu turu da geçmesi hâlinde Karatay Belediyespor, Türkiye genelinde ilk 6 takım arasına kalacak ve 2. Lig’e yükselme yolunda büyük bir adım atmış olacak.

Karatay Belediyespor Kulübü Başkanı Muhuttin Şener, takımının son başarılarını değerlendirerek, "Artık hedefimiz daha büyük. Keçiören Belediyespor’u geçerek, adımızı Türkiye’nin ilk 6’sına yazdırmak ve 2. Lig’e yükselmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Belediyespor’un elde ettiği başarının tüm Karatay ve Konya için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.