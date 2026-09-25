Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi'nin Seçimli Olağan Genel Kurulu'na katılarak, kentin ortak aklı ve istişare kültürünün güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Büyükkılıç, 'Hepimizin bu şehir ile ilgili olumlu yönde söyleyeceği bir söz vardır, olmalıdır. Bizler de hizmet eden insanlar olarak sizlerin önerilerini önemseyip, yapılabilecekler üzerinde kafa yorarak ortak akıl ile yol almamız lazım' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katıldı. Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulda katılımcılara hitaplarını gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin gelişimi ve geleceğine yönelik çalışmalarda kentteki tüm kesimlerin görüş ve önerilerinin önem taşıdığını vurguladı.

'Şehrine sevdası, şehrine kaygısı olan dostlarımız var' diyen Büyükkılıç, Kent Konseyi'nin kent yönetimine katkı sunan önemli yapılardan biri olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, bugüne kadar Kent Konseyi bünyesinde fedakârca görev yapan Başkan Serdar Altuntuğ ve konsey üyelerine teşekkür ederek, 'İşin başından beri gayreti, samimiyeti, fedakârlığı ve sizlerle olan diyaloğu ile güzel bir ortam oluşturdu. Kent Konseyimiz aktif olarak faaliyete geçti' ifadelerini kullandı.

'Ortak Akılla Yol Almamız Lazım'

Kayseri'nin geleceğine ilişkin kararların istişare kültürü içerisinde ele alınmasının önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, farklı kesimlerin önerilerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Büyükkılıç, 'Hepimizin bu şehir ile ilgili olumlu yönde söyleyeceği bir söz vardır, olmalıdır. Bizler de hizmet eden insanlar olarak sizlerin önerilerini önemseyip, üzerinden ne yapılabileceğine kafa yorup, ortak akıl ile yol almamız lazım' diye konuştu.

Kayseri'nin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusa da dikkat çeken Büyükkılıç, şehirde yürütülen hizmet anlayışında birlik ve bütünlüğün esas alındığını belirterek, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden Kayseri'nin bütün kesimlerine hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Tarihi Miras ve kent Vizyonu Vurgusu

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği toplantısını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaların önemine değindi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi kimliğini yaşatmaya ve kentin sahip olduğu değerleri gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

Kent Konseyi'nde Yeni Dönem

Genel kurulda Kayseri Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Mehmet Sena Kösedağ'ı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, yeni görevinde başarılar diledi.

Büyükkılıç, 'Şehrimizin ortak aklına ve istişare kültürüne önemli katkılar sunan Kent Konseyimizin her zaman yanındayız. Genel Kurulumuz ve alınan kararlar hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Başkan Büyükkılıç'ın öncülüğünde yeniden yapılandırılarak 21 farklı alanda çalışmalarını sürdüren Kayseri Kent Konseyi; kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunmak, farklı paydaşları ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirmek ve çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kentin farklı dinamikleriyle iş birliğini güçlendiren Kent Konseyi, kent yönetiminde katılımcılığın ve istişare kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalarına yeni dönemde de devam edecek.