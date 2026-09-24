Kurulduğu günden bu yana 5 yılda 5 kupa alan ve basamakları tek tek yükselerek Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ilk maçına çıkmak için gün sayıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Galatasaray MCT Technic'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sadece Çayırova'ya değil, bölgeye de basketbolu sevdiren ve geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yeni serüveninin ilk mücadelesinde Galatasaray MCT Technic'le karşı karşıya gelecek.

Bölgede bir ilke imza atarak, Basketbol Süper Ligi heyecanını yaşatacak olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yaz sezonu boyunca yaptığı hazırlıkların ardından Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sınavına çıkmanın heyecanı içerisinde.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Başantrenörü Ender Aslan'ın öncülüğünde iyi bir hazırlık sürecini geride bırakan Çayırova Belediyesi, herhangi bir sakat ya da eksik bulunmadan Galatasaray deplasmanına gidiyor.

HEDEF; SEZONA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin açılış karşılaşmasında 26 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'da, Galatasaray MCT Technic'le karşı karşıya gelecek temsilcimiz Çayırova Belediyesi'nde, hedef lige iyi bir başlangıç yapmak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, Bein Sports'tan da canlı olarak yayınlanacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, '2026/2027 Sezonu Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'mıza Basketbol Süper Ligi'nde başarılar diliyorum' dedi.