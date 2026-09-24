İstanbul, turizm sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olarak gösterilen ITF 2026 Uluslararası Turizm Fuarının açılışına ev sahipliği yaptı. Açılış törenine katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ile birlikte sektör temsilcileri, yatırımcılar ve çok sayıda davetliyle bir araya geldi.

Dünyanın farklı ülkelerinden turizm profesyonellerini aynı çatı altında buluşturan organizasyon, yeni iş birliklerinin kurulması ve Türkiye'nin turizm potansiyelinin uluslararası alanda daha güçlü tanıtılması açısından dikkat çekti.

Turizmde yeni iş birliklerinin kapısı aralanıyor

Fuarın açılışında gerçekleştirilen temaslarda, turizm sektörünün geleceği, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve uluslararası yatırım fırsatları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan, fuarın yalnızca bir tanıtım organizasyonu olmadığını, aynı zamanda sektörün geleceğine yön verecek ortaklıkların kurulacağı önemli bir platform niteliği taşıdığını belirtti. İstanbul'un sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik gücün turizm alanında daha etkin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İstanbul'un küresel turizm hedeflerine katkı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de fuarın İstanbul'un uluslararası turizm merkezi kimliğini güçlendiren önemli organizasyonlardan biri olduğunu vurguladı. Turizm sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katkının her geçen yıl arttığını belirten Avdagiç, fuarların yeni pazarlara ulaşma konusunda önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Organizasyonda otelcilik, seyahat acenteleri, havayolu şirketleri, destinasyon yönetimi, teknoloji firmaları ve yatırım kuruluşları bir araya gelerek sektördeki son gelişmeleri değerlendirme imkânı buldu.

Dünyanın dört bir yanından katılım

ITF 2026 kapsamında birçok ülkeden gelen turizm temsilcileri, B2B görüşmeler, paneller ve sektör buluşmalarıyla yeni ticari bağlantılar kurmaya hazırlanıyor.

Fuar boyunca;

Uluslararası turizm yatırımları, Türkiye'den en az gelişmiş ülkeler için yeşil sanayileşme hamlesi İçeriği Görüntüle

Dijital dönüşüm ve yapay zekâ destekli turizm çözümleri,

Sürdürülebilir destinasyon yönetimi,

Sağlık, kültür ve gastronomi turizmi,

Kongre ve etkinlik turizmi

gibi birçok başlıkta oturumlar gerçekleştirilecek.

İstanbul'un turizm vizyonu güçleniyor

Kültürel mirası, tarihi dokusu ve ulaşım altyapısıyla dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olan İstanbul, ITF 2026 ile küresel turizm sektörünün karar vericilerini bir araya getirerek uluslararası turizm ağındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Fuarın, hem Türkiye'nin turizm gelirlerine katkı sağlaması hem de yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarının oluşmasına zemin hazırlaması bekleniyor.