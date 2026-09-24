Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılı olarak şehrimizi gururlandıran Kağıtsporlu sporcular ile bir araya geldi. Büyükakın, 'Siz yeter ki çalışın. Biz her zaman yanınızdayız' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda tüm spor branşlarına büyük destekler veriyor. Bu destekler de ulusal ve uluslararası şampiyonalarda çok sayıda madalya kazanılmasını sağlıyor. Büyükşehir Kağıtspor, 2025 yılındaki şampiyonalarda toplam 317 madalya elde etti. Şehrimizin gururu olan Kağıtsporlu sporcular içinde bulunduğumuz 2026 yılındaki şampiyonalara da damga vurmaya devam ediyor.

SPORCULARLA SICAK SOHBERLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılı olarak şehrimizi gururlandıran Kağıtsporlu sporcular ile bir araya geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal ve Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin'in de yer aldığı bu anlamlı buluşmada Başkan Büyükakın, sporcularla sohbet etti.

'SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ'

Başarılı sporculara konuşan Başkan Büyükakın, 'Sizlerle gurur duyuyoruz. Özellikle uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğinizde ve Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdığınızda çok mutlu oluyoruz' dedi. Türkiye'nin son yıllarda her alanda büyük atılımlara imza atmaya başladığını vurgulayan Büyükakın, 'Bu atılıma, sizler de sportif başarılarınızla katkı sunuyorsunuz. Bu anlamda üzerinize düşeni yapıyorsunuz. Yapmaya devam edin, biz yanınızdayız' dedi.

Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli'yi sporun başkenti yapmak adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatarak, 'Kocaeli'nin sporda geldiği nokta bizi gururlandırıyor. Başarılarınızın devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Siz yeter ki mücadelenizi sürdürün' dedi. Büyükakın, başarılı sporcularla hatıra fotoğrafı da çekildi.