Taç atışları konusunda uzman antrenör Thomas Grønnemark, Umut Eskiköy'ün ekibine katıldı.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Dünyaca ünlü taç atışı antrenörü Thomas Grønnemark, Teknik Direktör Umut Eskiköy'ün teknik ekibine katıldı.

Liverpool'da Jürgen Klopp ile beş sezon çalışan Danimarkalı antrenör, Pendikspor'un Bolu kampında takımla saha çalışmalarına başlayacak ve sezon boyunca analiz desteği sunacak.

Pendikspor, teknik ekibini dünya çapında önemli bir isimle güçlendirdi. Taç atışları konusunda futbolun en tanınmış ve deneyimli antrenörü olarak kabul edilen Thomas Grønnemark, Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy'ün ekibine katıldı.

İNGİLTERE'DEN PENDİKSPOR'A

Liverpool'da Jürgen Klopp ile beş sezon boyunca çalışan ve bu dönemde yedi kupa kazanan teknik ekibin içerisinde yer alan Grønnemark; son olarak Arsenal'de kısa bir süre çalıştı. Pendikspor'un Bolu kampına gelerek futbolcularla saha çalışmalarına çıkacak olan Dünyaca ünlü antrenör, teknik ekibe de taç atışlarının hücum ve savunma yönleri üzerine özel eğitimler verecek.

Teknik Direktör Umut Eskiköy yönetiminde duran topları oyun planının önemli bir parçası hâline getiren ve ligin duran toplardan en yüksek gol beklentisi üreten takımları arasında bulunan Pendikspor, Grønnemark'ın katılımıyla bu alandaki çalışmalarını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

DÜNYA FUTBOLUNDA 18 KUPA

Kariyeri boyunca çalıştığı takımlarla 18 kupa kazanan ve altı takımın bir üst lige yükselmesine katkı sağlayan Thomas Grønnemark, Liverpool ve Arsenal 'in yanı sıra Avrupa ve dünya futbolunun birçok önemli kulübüyle çalıştı. Grønnemark; Ajax ile Hollanda şampiyonluğu, Flamengo ile Brezilya şampiyonluğu, Toulouse ile Ligue 1'e yükselme ve Fransa Kupası, Philadelphia Union ile MLS Doğu Konferansı şampiyonluğu, Wisła Kraków ile Polonya Kupası ve Midtjylland ile iki Danimarka şampiyonluğu yaşadı.

Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finaline uzanan sürecinde görev alan Danimarkalı antrenör; İngiltere ve Meksika millî takımlarının yanı sıra Parma ve Kawasaki Frontale'ye de danışmanlık verdi.